У Трампа появилась чрезвычайная возможность 'задавить' Путина. Воспользуется ли он этим, зависит от одного фактора. Интервью с Шамшуром

Президент США Дональд Трамп в последнем интервью снова заявил, что ему нужен "месяц или две недели", чтобы определиться, как вести себя с Россией, отметив, что в последние дни провел "очень хорошие разговоры" по России и Украине. При этом американский лидер признал - мир, которого он когда-то обещал быстро достичь, может оказаться недостижимым, в очередной раз намекнув, что США могут покинуть переговорный процесс. О том, что американцы могут выйти из переговоров, говорит и президент Украины Владимир Зеленский: "Есть такие мысли у Штатов, потому что действительно все очень тяжело". Так или иначе, но Госдеп уже открыто говорит о том, что "США больше не будет выполнять роль посредника в переговорах РФ и Украины". Мол, "настало время, когда Украина и Россия должны подать и разработать конкретные идеи относительно того, как этот конфликт должен закончиться".

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Нет четкости и в вопросе продолжения военной помощи со стороны США. После подписания соглашения по полезным ископаемым, этот процесс как бы получил определенный положительный импульс - одобрен контракт на 310,5 млн долларов на обслуживание F-16 для Украины и прочее. Однако лично Трамп отказался отвечать на вопрос, отменит ли он военную помощь Украине в случае выхода из переговорного процесса. "Я не хочу сейчас этого говорить. Пока рано об этом говорить", - сказал президент США.

Что касается дальнейших действий России и ее диктатора Владимира Путина, то с одной стороны, разведка США считает, что он якобы изменил свои позиции и краткосрочные цели, демонстрируя "большую готовность к достижению мирного соглашения". В то же время большинство аналитиков считают, что Кремль продолжает выдвигать максимальные условия своего видения прекращения огня, что идет в разрез с предложениями Трампа, а последние заявления Путина указывают на то, что он не намерен замедлять наступление и переходить к обороне в Украине. Вместо этого пытается идеологически подготовить внутреннее российское общество к длительной войне. На этом фоне Украина и ее союзники призывают США усилить давление на Москву.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

- Дональд Трамп снова заявил, что ему нужен "месяц или две недели", чтобы определиться, как вести себя с Россией, а также то, что в последние дни он провел "очень хорошие разговоры" по России и Украине. "Мы близко к соглашению с одной стороной, и не так близко с другой", - отметил Трамп. При этом президент США признал, что мир, которого он когда-то обещал быстро достичь, может оказаться недостижимым. На ваш взгляд, в Белом доме знают, как дальше вести себя с Россией и вообще, как действовать дальше? Собственно, на нынешнем этапе чего хочет Трамп и его администрация?

- Мы уже привыкли к тому, что это такая фишка Трампа, характерная для него черта - постоянный поток информации. Поэтому выделить и сделать выводы о какой-то однозначной линии поведения достаточно трудно. Как по мне, я не вижу оснований для того, чтобы говорить, что он сегодня кардинально изменил свое видение. Его главная цель неизменна - прекращение войны при любых условиях, в том числе, за счет интересов Украины и желание переформатировать отношения с Россией. Мировоззренческая близость к Путину, в принципе, остается. На что действительно надо обратить внимание? На то, что он очевидно рассчитывал, что будет легче договориться, и все его идеи, пожелания будут выполнены сторонами в войне. Этим объясняются его такие критические высказывания в отношении Путина, хотя он долгое время не делал этого. Однако изменится ли это в большее давление на Россию, то пока трудно прогнозировать. В настоящее время все его заявления о готовности использовать санкции однозначно висят в воздухе. При этом надо иметь в виду, что действительно российская экономика наконец зашаталась. Это касается в первую очередь цен на нефть, которые просто таки покатились вниз, но есть и другие серьезные факторы. Поэтому сейчас очень такой подходящий момент, когда можно не просто посадить Путина за стол переговоров и принудить его к прекращению огня, а вообще нанести серьезный и масштабный ущерб, если вообще не разрушить российскую военную экономику. Однако я так понимаю, что этой цели нет.

Что касается санкций, то все эти заявления, о разработке каких-то драконовских мер в отношении России отдаются исключительно для того, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Но главная причина, как по мне, в том, что будет после перемирия, пока что я не вижу модификаций нынешнего плана Трампа по Украине, в котором лежат абсолютно неприемлемые для нас элементы, которые очень близки к прихотям Путина. Нет и признаков, что это изменилось или может измениться.

– Вы отметили, что Трамп не хочет использовать удобную возможность сильно надавить на Путина. На ваш взгляд, что может изменить мнение по этому вопросу?

– Для того, чтобы решиться на применение санкций, надо, чтобы у него изменилось видение вообще всей ситуации вокруг войны. Объективно, я думаю, это может произойти если будет повышаться уровень наглости в поведении Путина. Вот это действительно может повлиять, ведь для Трампа это существенный фактор - уважение или неуважение к его действиям, к его личности. Также если будет меняться ситуация на фронте в нашу пользу, ведь как мы знаем, американцы любят победителей. То есть такая возможность есть, но это все же перспектива. Ведь мы слышали от Трампа буквально пару дней назад совершенно другие слова, которые указывают на то, что он будет максимально долго ждать возможности налаживания отношений с РФ. И пока никто не сказал, что это изменилось.

– Относительно выхода США из переговорного процесса, о котором говорят уже несколько недель. Вот и президент Украины Владимир Зеленский отметил: "Есть такие мысли у Штатов, потому что действительно все очень трудно". Со своей стороны, Госдеп США говорит о том, что Америка больше не будет выполнять роль посредника в переговорах РФ и Украины, "стороны должны подать и разработать конкретные идеи относительно того, как этот конфликт должен закончиться". Чего все же ждать - выхода Трампа из переговоров - или продолжения этого процесса, и если да, то в каком формате?

– Выход из переговоров – действительно один из вариантов. Трамп все же видит свою задачу, свою цель дойти до периода прекращения огня, но если и дальше будет такая сложная ситуация, он может сказать, это не мой вопрос, это к украинцам, россиянам, и европейцам. Трамп может сказать, что это ему надоело, это для меня не главное, это европейская война. Подход к этому вопросу особо не изменился, ведь здесь не такие уж и большие жизненные интересы Соединенных Штатов, которые он считает. Поэтому он может сказать своим избирателям, мол, я не хочу тратить свою энергию, свой политический капитал, лучше буду заниматься теми вопросами, которые важны для вас. Это абсолютно возможно, тем более, как видим, аргументов для этого шага хватает. Реализуется ли этот шаг, опять же, зависит от этого иллюзорного, как по мне, абсурдного плана переформатирования американо-российских отношений, который ни к чему не приведет.

– Что касается соглашения о полезных ископаемых, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его подписанием президент США предоставил президенту Украины "роял-флеш" в отношении РФ. Госсекретарь США Марко Рубио назвал соглашение с Украиной по минералам"важным шагом к прекращению войны". Это действительно так и Украина получила преимущество на переговорах с Россией?

– Относительно этого соглашения, то его эффективность для Украины во многом зависит от того, какие будут дальнейшие шаги, каким образом будет действовать это рамочное соглашение. В принципе, я считаю, что это достижение нашей дипломатии, в том плане, что главная цель этого соглашения, как по мне, заключалась в том, чтобы удержать администрацию Трампа в поле диалога с Украиной, и не дать как раз хлопнуть кулаком по столу, сказать, раз вы не хотите договариваться, то и мы не будем дальше с вами нормально общаться, а значит вы не можете рассчитывать ни на какое оружие и другую помощь. Этого не произошло.

До подписания соглашения высокопоставленные чиновники США говорили не один раз, что это соглашение и прекращение огня прямо не связаны. Поэтому, в принципе, исходя из того, что нам удалось сохранить диалог, удалось убрать эти одиозные пункты требований от Трампа, уже хороший знак. Надо сделать все для того, чтобы это соглашение действительно повлияло на подход президента США к регулированию на этом этапе войны. Если нам удастся это сделать, то, возможно, мы пойдем и дальше, но, по крайней мере, для того, чтобы Украина уже воспринималась Трампом как такой партнер не ситуативный, а партнер на период его пребывания у власти. Насколько это будет возможно, мы увидим, думаю, в ближайшие недели.

– Что касается военной помощи от США, на ваш взгляд, это соглашение придает определенный импульс этому процессу? Ведь мы имеем значительные проблемы в коммуникации с действующей администрацией по этому вопросу, но после подписания появились новости, что Госдепартамент США одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины, а партнеры Украины обсуждают возможность поставки дополнительных систем противовоздушной обороны "Patriot". Конечно, что без согласования с США, этот вопрос вряд ли можно было бы решить.

– В соглашении есть упоминание о возможности предоставления военной помощи Соединенными Штатами. Безусловно, надо, пожалуй, забыть о возможности получения этой помощи бесплатно. Очевидно, будет это будет на кредитной основе, на основе закупок американской военной техники и вооружения. И здесь должны были бы сказать свое веское слово наши европейские партнеры. Это мне представляется наиболее реальным вариантом. Но пока, опять же, это лишь возможность. Реальность заключается в том, что пока в основном выполняются те контракты, которые были проплачены или приняты администрацией президента Байдена.

– Относительно России и ее диктатора Владимира Путина. Одни американские СМИ сообщают, со ссылкой на данные разведки США, что Путин изменил свои позиции и краткосрочные цели и демонстрирует большую готовность к достижению мирного соглашения. Другие считают, что Кремль продолжает выдвигать максимальные условия своего видения прекращения огня, что идет в разрез с предложениями Трампа, не просто так. Путина не намерен замедлять наступление, а вместо этого пытается идеологически подготовить внутреннее российское общество к длительной войне.

– Я уверен в том, что планы в отношении Украины у Путина не изменились. При этом нельзя исключать, что он на этом этапе войны стремится к временному прекращению огня. Потому что и состояние экономики, и состояние вооруженных сил РФ, и огромные потери, все это объективно подталкивает Путина к тому, чтобы сделать определенную паузу, подтянуть резервы, перестроиться, нарастить снова производство военной продукции. Вот именно для этого ему может понадобиться перемирие. И тут очень важный момент, если он будет уверен, что будет иметь более-менее поддержку со стороны американской администрации в том смысле, что они будут согласны на те условия, которые были озвучены по территориальным уступкам Украины, по НАТО, по другим красным линиям Украины, вот если он будет уверен, что все это он получит, то у него будет больше стимула идти на перемирие, для того, чтобы трансформировать этот шаг в выгодные для него условия. Путин может быть заинтересован в том, чтобы сейчас получить такую передышку. Но еще раз хочу отметить, что любое так называемое перемирие, это при нынешних условиях только окончание очередного этапа войны между Украиной и Россией.