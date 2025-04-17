У Трампа есть несколько 'путей' с разным результатом для себя, Украины и мира. Неверное решение приведет к глобальной войне. Интервью с Бессмертным

Дональд Трамп обещал закончить войну в Украине "как можно быстрее", но столкнулся с тем, что российский диктатор Владимир Путин отказал ему даже в прекращении огня. Кремль технически тянет время и усиливает атаки против Украины. Так, 13 апреля две российские ракеты поразили город Сумы, убив 34 человека, многие из них собрались на службу в Вербное воскресенье, а до этого – произошел удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек. Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский отметил, что команда Трампа должна понять, что Кремль "насмехается с их доброй воли".

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Но Трамп пока чрезвычайно снисходителен к России и все еще враждебен по отношению к Украине. Американский президент обвиняет президента Владимира Зеленского в начале войны и смеется над предложением украинского лидера по продаже ракет ПВО.

Сторонники Трампа настаивают – он готов быть более жестким с Россией, а европейские лидеры требуют введения дополнительных санкций против Москвы, чтобы эти слова имели значение, но пока безрезультатно.

Между тем, Россия и США продолжают согласовывать ключевые параметры соглашения по урегулированию в Украине, говорит спецпредставитель Трампа – Стив Виткофф, который все больше становится похожим на "спецпредставителя" Кремля, учитывая его действия. Последнее предложение этого господина, которое якобы сейчас рассматривает Дональд Трамп говорит, что самым быстрым способом обеспечить прекращение огня было бы "позволить России забрать четыре украинских области и Крым, на которые она претендует, включая территорию, которую ей не удалось завоевать".

Своими мнениями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– После своей встречи с Путиным Стив Виткофф заявил, что "США продвигаются в заключении соглашения с Россией по Украине, а мирное соглашение будет предусматривать урегулирование вопроса "пяти территорий". Документ также будет содержать ряд протоколов безопасности и другие геополитические аспекты.

Другое предложение озвучил еще один спецпредставитель Трампа – Кит Келлог. Основной фактор – разделение Украины на зоны влияния разных стран. Оба варианта для Украины негативные, особенно то, что ретранслирует Виткофф, к которому Дональд Трамп прислушивается больше всего мпо состоянию на сегодня. На ваш взгляд, президент США может пересечь "красные линии" Украины и согласиться на условия Путина относительно оккупированных территорий и прочего?

– Ключевой фактор здесь – прежде всего, позиция Украины, военно-политического руководства страны. И эта позиция однозначна – Украина действует в соответствии с нормами международного права, принципами территориальной целостности, суверенитета, которые соответствуют уставу Организации объединенных наций и Конституции Украины. Для этого любые действия за пределами этих рамок – это означает ухудшение общей системы безопасности. Я расшифрую эти вещи.

Это означает сначала континентальную, а затем глобальную войну, потому что в такой ситуации подобные шаги будут лишь поощрять агрессора к дальнейшей оккупации соседних территорий, нападению на другое государство и так далее. Это нужно четко понимать. Поэтому, когда начинается такая дискуссия на тему оккупированных Россией территорий, тех, кто ее раскручивает, просто сразу же нужно приписывать в лагерь тех, кто раскручивает маховик мировой войны.

Насчет Виткоффа и его заявлений. На сегодняшний день сложно в Штатах найти сферу внешней политики, к которой этот мужчина не имеет отношения. Он работает по Ближнему Востоку, по русско-украинской войне, по Ирану. Дальше его начинают вовлекать в проблему Сирии и так далее. То есть, он сегодня везде имеет свои обязанности, но так, как он их выполняет, это требует отдельного разговора. На Ближнем Востоке и по Украине с РФ он общается только с одной стороной. То есть – это не посредник, который организовывает переговорный процесс. Это человек, который реализует позицию одной стороны. И это следует четко понимать с точки зрения его тактики.

Стив Уиткофф не имеет никакого дипломатического опыта. Поэтому его так легко россияне обвели вокруг пальца в Санкт-Петербурге во время последнего визита. Ведь он ехал с полномочиями обсуждать и договориться о том, чтобы была реализована договоренность о прекращении огня, о безопасности энергетической инфраструктуры и прекращении огня в акватории Черного моря, а также провести переговоры по 30-дневному прекращению огня, всеобъемлющему, как его называют.

Приехав туда, ему предложили не говорить о том, что на повестке дня, а поговорить о том, чего нет. То есть, о мирном соглашении в целом. Но документа, как такового, нет. И таким образом, Виткофф 4,5 часа говорил с российским диктатором ни о чем. Именно поэтому и был расстроен Дональд Трамп, ведь есть идея-фикс – маленькая победа в виде какого-то перемирия, а после спрыгнуть с ситуации. А на сегодняшний день, у Трампа нет даже прекращения огня. Фактически, все происходящее приближается к тому, что называется "финита ля комедия" переговорного процесса. Все заходит понемногу в тупик, потому что возникают проблемы, из которых практически выхода нет. Ведь с одной стороны есть "красные линии" Украины, которые опираются на нормы международного права, а с другой стороны – московские ультимативные заявления. Поэтому все это идет вокруг одной темы – затягивания процесса.

– То есть получается у нас сегодня есть российский диктатор, который требует капитуляции Украины, есть Украина, которая на это, конечно же, не согласится и есть Трамп, который планировал быстро это все прекратить и спрыгнуть, но не смог этого сделать. Получается, война будет продолжаться и никакого прекращения огня не будет?

– С моей точки зрения, повестка дня абсолютно не изменится. Война будет продолжаться. Более того, она фрагментарно будет обостряться, возникнут новые пламя войны в мире. Это, скорее всего, будет Сирия. Это может случиться с балтийскими нашими партнерами, потому что эти учения, которые запланированы на осень в Беларуси с участием России, больше всего направлены против них. Россия проводит не только публичную, но и скрытую мобилизацию, формирует отдельные подразделения. И они не готовятся для украинского фронта.

Более того, уже известно о том, что достигнуты договоренности между Кремлем и Северной Кореей и Ираном об увеличении поставок вооружения в РФ. То есть на самом деле то, что пишут западные издания, что российский фюрер попытается испытать НАТО в 2025 году, становится все более очевидным. Но это доказывает, что никакого достижения договоренности с Вашингтоном у Путина не будет. По сути, эта проблема нервирует Дональда Трампа. Потому что он, как я уже говорил, пытается построить отношения с Путиным.

Сегодня все это сходится в одну точку, которая называется – Дональд Трамп, но его способность разобраться в ситуации точно такая же, как и в таможенно-тарифных вещах. Поэтому действительно для президента США уже давно наступил момент истины, когда у него есть лишь один шаг – сближение с партнерами, с Европой и выстраивание общей внешнеполитической доктрины уже в новых реалиях. Эта группа вокруг него, Рубио, Келлог, сюда относятся несколько человек из Пентагона, стремится убедить Дональда Трампа в этом, а также в том, что с Путиным не нужно дружить, но я не верю, что им удастся это сделать. Я вижу его преданность идеям Виткоффа и подобным ему.

– Что может изменить эту негативную ситуацию?

– Дело в том, что все эти проблемы, озвученные сейчас, имеют уже отработанное решение. Например, ядерное соглашение. Здесь нужна совместная деятельность Европы и Соединенных Штатов Америки. Об этом уже сами иранцы говорят. Но этого не принимает пока что Дональд Трамп. Он хочет быть монополистом этого процесса и затем требовать мзду со всех остальных, что он якобы сам решил вопрос.

Что касается Ближнего Востока, то все точно так же. Все арабы сегодня говорят, что хотят устранить влияние Ирана на Ближний Восток. Они готовы совместно предложить свой проект, в том числе и по Газе. Израиль также нуждается в совместных действиях с арабским миром и выходе на то, о чем мечтает Дональд Трамп, на так называемые Аврамовые соглашения, за чем стоит создание Ближневосточного Союза. Это умнейшая мысль. Трамп понимает это, но что идти к ней нужно вместе с арабским миром, с Израилем, этого он понять не может.

Что касается российской агрессии, то здесь точно такая же вещь. Совместные действия и реализация концепции. Мир через силу, но сила должна предоставляться Украине. Вот способ решения вопроса. А не отключать поставки разведывательной информации или вооружения для Украины. Это уже называется сила против Украины. И понятно, что в данной ситуации нужны активные деяния по восстановлению совместного оборонно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки и Европы. Но вместо этого, у нас есть скандальные высказывания Трамп относительно того, что президент Украины хочет купить ракеты для ПВО. Это означает, что в конечном счете Европа сама будет размещать производство этих ракет на своей территории, а Германия, Франция и Великобритания примут решение о поставках не только Storm Shadow и TAURUS, но и других комплексов, которые есть в Европе. Ибо становится очевидным, что в таких условиях, когда США отказываются от поставок в Украину ракет для систем ПРО и ПВО, остается только Европа, которая способна их производить.

– Позиция Трампа по отношению к России, по поводу факторов завершения войны, может измениться? Поскольку сегодня такая пророссийская линия преобладает в его заявлениях. Трамп ушел от ответа на вопрос о санкциях против РФ после военного преступления России и Путина в Сумах и повторяет бессмысленные российские нарративы причин кровавого удара. После этого он пошел еще дальше и снова обвинил Владимира Зеленского в начале войны. И это после Сумм с Кривым Рогом. Также администрация Дональда Трампа отказала союзникам из G7 в подписании заявления с осуждением российского удара, поскольку работает над сохранением пространства для мирных переговоров. Завидное упорство в риторике, как видим. Выходит и в самом деле есть определенный общий язык с Кремлем. Не считаете ли вы, что Москва и Вашингтон таки "готовят предложение" и вскоре оно будет озвучено? Поэтому ничто не должно этому мешать.

– Всегда в такой ситуации нужно прогнозировать несколько возможных вариантов развития событий. Первое, когда Трамп остается на этой позиции, продолжит делать то, что он делает, с соответствующими последствиями для Украины и мира. Хотя вместе с тем, параллельно Минфин США в ответ на действия России все же разработал целый комплекс своих санкций против РФ.

Есть еще один очень важный факт. Трамп настаивал на том, чтобы в Конгрессе не регистрировали закон о новых санкциях, ведь тогда этот вопрос по отношению к России берет полностью на себя. Но эта двухпартийная группа из 50 сенаторов не остановила движение законопроекта и зарегистрирована. Это свидетельство того, что на самом деле внутри США есть разные позиции. И давление на Дональда Трампа будет расти, это очевидно. Если уж даже экспрезидент Байден перестал молчать, то это уже о многом говорит. И это после трех месяцев пребывания Дональда Трампа у власти. Самое важное, что начало серьезно ломать ситуацию – отчеты, озвученные в Конгрессе. Например, того же председателя Европейского командования Вооруженных Сил США и Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи. Если внимательно посмотреть на стенограммы его выступления, то он говорит ключевые вещи. Помощь Украине должна нарастать, потому что это и защита Европе, которой действительно угрожает большая опасность России. Поэтому в этом плане у меня уже нет сомнений, что среднее звено американского истеблишмента находится на стороне Украины, Европы и партнеров. Как будет действовать в этой ситуации Дональд Трамп, мне очень трудно сказать, но проблем у него станет больше. Поэтому еще одна дорога для Трампа, очевидно, идет к импичменту, или просто к тому, что люди его выпрут из Овального кабинета. Потому что напряжение в американском обществе нарастает.

Третий вариант развития событий будет рефлексией на совершенно неудовлетворительное поведение с точки зрения Дональда Трампа, российского диктатора. Я не верю в то, что Трамп не видит, как и его окружения, того, что Путин дурит им голову. Он понимает, что не введенное в действие полное прекращение огня и даже отказ ведения переговоров о прекращении огня в акватории Черного моря, это очень серьезные вещи. Ведь на последних переговорах у Турции россиян вообще не было. Таким образом, очевидно, что в этом отношении имеем с одной стороны полный игнор инициатив Трампа со стороны Москвы, а с другой стороны есть позиция Европы, требующая давления на Россию. Естественно, все это будет влиять на Трампа. Я не исключаю, что разворот в его позиции будет. Потому что, если посмотреть, то в последние дни санкции не снимались, а разрабатывались дополнительно. Но все же ситуация непрогнозируемая и непредсказуемая, потому от этого нам не лучше.

– Очередное заседание в рамках формата Рамштайн собрало представителей из 51 страны. Есть увеличение безопасного финансирования в текущем году на 23 млрд. долларов и ряд других инициатив. Несмотря на то, что США фактически устранились от участия в этом формате, он жив?

– На мой взгляд, роль Рамштайна будет увеличиваться. Последнее заседание прошло намного качественнее и лучше, чем предыдущее. Украиной". Объясню, почему. Если ранее раскошеливались часто одни Штаты, то на этот раз полтора десятка стран предложили свои пакеты. Это очень важная вещь. В публичной части выскочило одно небольшое выступление со ссылкой на закрытую часть, что "мы должны обсудить совместные проекты с Украиной". То есть, европейцы переходят к следующей фазе – вкладывание в украинское производство инноваций и денег. Поэтому, очевидно, что в этом вопросе будет очень серьезный сдвиг с точки зрения помощи Украине.

Еще один фактор. На заседании были не только европейские страны, но и Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея и так далее. На самом деле, разворачивается очень серьезная работа по помощи Украине и компенсации того, что не будут делать Соединенные Штаты.

– Украину с визитом посетил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Это визит вежливости или все же он имеет определенное практическое значение?

– Это визит, касающийся технологических вещей, участие НАТО в совместных проектах с Украиной в рамках финансирования Европейским Союзом. Рютте приезжал не только с тем, чтобы почтить память погибших и пожелать выздоровления тем, кто был ранен во время этих страшных обстрелов в Кривом Роге, Сумах и Одессе. Это был визит, касающийся технологических вещей, помощи со стороны Европы и НАТО Украине в вопросах обеспечения ее боеспособности.