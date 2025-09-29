У РФ не осталось безопасного места: Сибига заявил, что украинское оружие отныне достанет любые военные объекты

Украинское оружие способно поразить любые российские военные объекты в тылу противника. Безопасного места для захватчиков не осталось даже на территории РФ.

Видео дня

Соответствующее предупреждение врагу сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он дал комментарий СМИ в кулуарах Варшавского форума по безопасности 29 сентября.

Дипломат прокомментировал слова специального представителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога о возможности наносить удары по Российской Федерации.

"Украина защищает свою независимость, основываясь на праве самозащиты в соответствии с 51-й статьей устава ООН", – подчеркнул министр.

"И Россия должна четко осознавать, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места, и что украинское оружие и украинская армия достанет любые военные объекты на их территории. Мы уже доказали, что такое мощь украинского оружия", – заявил Сибига.

Что предшествовало

Ранее в эфире Fox News Кит Келлог сообщил, что глава Белого дома Дональд Трамп не против, чтобы Силы обороны атаковали законные цели на вражеской территории.

"Я думаю, что, прочитав то, что он [Трамп] сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ – да. Используйте возможность наносить удары вглубь. Не существует таких вещей, как безопасные зоны", – ответил представитель американского президента.

Он добавил, что во время встречи с Трампом президент Украины Владимир Зеленский просил предоставить дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Окончательного решения по этому поводу пока нет.

Как писал OBOZ.UA, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность продажи Tomahawk странам НАТО для дальнейшей передачи Киеву, однако окончательное решение остается за Трампом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!