'Если учитывать заявления': Келлог сказал, что Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по России

Специальный представитель президента США генерал Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп дал разрешение Украине наносить дальнобойные удары по территории России. Однако, по его словам, порой Пентагон не допускает выполнения таких действий для Киева.

Видео дня

Об этом Келлог рассказал в эфире Fox News. Вместе с тем он добавил, что американский лидер является главнокомандующим в своей стране, поэтому его задачи нужно выполнять.

Что известно

Отвечая на вопрос, действительно ли позиция президента заключается в разрешении Украине наносить удары по территории России с большого расстояния, генерал подтвердил это.

"Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и секретарь Рубио, ответ – да. Используйте возможность наносить удары на большом расстоянии. Не существует таких вещей, как укрытие", – подчеркнул Келлог.

Он добавил, что в Соединенных Штатах решения президента должны выполнять все.

"Все должны выполнять указания президента. Он является главнокомандующим согласно Конституции, и все должны подчиняться ему. Когда президент идет налево – вы идете налево. Если он говорит идти направо – вы идете направо. Такой уж президент... Поэтому, когда президент говорит что-то сделать, мы просто должны это сделать и выполнить", – объяснил Келлог.

Напомним, накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность передачи ракет Tomahawk странам НАТО для дальнейшей поставки Украине, однако окончательное решение за президентом Трампом. Вэнс добавил, что Вашингтон анализирует этот вопрос и учитывает запросы европейских партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина нуждается в современном дальнобойном оружии, которое могут предоставить США. По его словам, в случае получения таких ракет ВСУ их непременно используют по военным объектам РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!