У Путина сказали, когда ждать "третьего тура" переговоров России с Украиной

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата "третьего тура" переговоров РФ и Украины в Стамбуле определится после завершения обменов пленными. По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы США продолжали свои усилия относительно завершения войны.

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Такое заявление Песков сделал в четверг, 26 июня, в ходе общения с российскими пропагандистами. Он в частности, дал понять, что обмены пленными между Украиной и РФ еще не завершены.

Именно после их завершения, со слов пресс-секретаря диктатора Владимира Путина, будет определена дата третьего раунда переговоров.

Пока же подвижек с определением этой даты нет, заявил Песков.

"Сейчас мы занимаемся выполнением тех гуманитарных договоренностей, которые были достигнуты на втором раунде переговоров, прямых, российско-украинских в Стамбуле. После того, как будут завершены все процедуры, о которых было договорено – обменные, настанет очередь определиться с датами проведения третьего тура", – сказал он.

По словам спикера Кремля, Москва заинтересована в том, чтобы США продолжали свои усилия относительно достижения мира между РФ и Украиной.

Песков при этом выдал, что тезис "мир через силу" в отношении РФ якобы "не применим".

Он также заявил, что "конфликты в Украине и вокруг Ирана несопоставимы".

Ранее Песков говорил, что дату третьего раунда переговоров в Стамбуле могут согласовать в теение этой недели.