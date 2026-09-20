У Путина планируется новая встреча с представителями Трампа: что известно о сроках и повестке дня

Команда российского диктатора Путина готовится к новой встрече с представителями президента США Дональда Трампа. Речь идет, в частности, о специальных представителях американского лидера Джареде Кушнере и Стиве Виткоффе.

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О возможных сроках переговоров заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии российским СМИ. По его словам, встречу планируют провести "в ближайшие недели", а основной темой должны стать вопросы, которые Москва называет "раздражителями" в двусторонних отношениях.

Встреча в ближайшее время

Рябков отметил, что переговоры России и США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях могут состояться уже в течение ближайших недель. Отвечая на вопрос о конкретных сроках, он сказал: "В ближайшие недели".

Российский дипломат также заявил, что подобные контакты в определенной степени уже приобрели регулярный характер. В то же время он посетовал на темпы продвижения в двусторонних вопросах, которые, по его словам, остаются ниже ожидаемых.

"Однако мы от этого не отказываемся, мы и дальше будем двигаться вперед", — сказал Рябков.

Переговоры в Нью-Йорке

Накануне также появилась информация о возможной встрече глав МИД России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио. По имеющимся данным,переговоры могут состояться в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Таким образом, в ближайшее время между представителями двух стран могут состояться сразу несколько контактов. В то же время в приведенном заявлении Рябкова не уточняется конкретная дата встречи с Кушнером и Виткоффом.

8 сентября Лавров заявил о готовности России продолжать войну против Украины, если Запад не согласится на предложенные Кремлем условия. Он утверждал, что в таком случае Москва будет достигать своих целей военным путем.

Как писал OBOZ.UA, 15 сентября Сергей Лавров заявлял о якобы готовности России возобновить переговоры с Украиной. По его словам, Москва не отказывалась от диалога и готова обсуждать возможность его возобновления, однако в то же время не намерена отказываться от своих ключевых требований.

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