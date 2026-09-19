Лавров и Рубио могут встретиться в Нью-Йорке: что станет главной темой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио могут провести переговоры в Нью-Йорке в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. Одной из ключевых тем международных переговоров российского министра может стать вопрос об Украине.

Видео дня

Об этом российским СМИ заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она сообщила, что встреча Лаврова с Рубио на Генассамблее ООН находится в стадии обсуждения.

Что известно

По словам Захаровой, дипломатические ведомства двух стран пока лишь обсуждают возможность проведения отдельной встречи Лаврова и Рубио.

В то же время пресс-секретарь российского МИД не уточнила, удалось ли Москве и Вашингтону окончательно договориться о проведении переговоров.

Также она подчеркнула, что вопрос войны против Украины станет одним из ключевых во время всех международных контактов Лаврова на полях ООН.

При этом российская сторона пока не разглашает, какие именно детали или предложения по Украине Москва планирует поднять в ходе возможных переговоров с представителями США.

Заявления Лаврова о войне и переговорах

Напомним, 7 сентября во время выступления перед студентами МГИМВ Лавров заявил о необходимости завершить войну в Украине так, чтобы, по его словам, в Европе больше не было "нацизма". Он также утверждал, что Россия готова к договоренностям, предусматривающим "соблюдение баланса интересов".

8 сентября Лавров заявил о готовности России продолжать войну против Украины, если Запад не согласится на предложенные Кремлем условия. Он утверждал, что в таком случае Москва будет достигать своих целей военным путем.

Как писал OBOZ.UA, 15 сентября Сергей Лавров заявлял о якобы готовности России возобновить переговоры с Украиной. По его словам, Москва не отказывалась от диалога и готова обсуждать возможность его возобновления, однако в то же время не намерена отказываться от своих ключевых требований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!