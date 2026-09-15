"Нам есть что сказать": Лавров сделал циничное заявление о переговорах с Украиной

В Кремле вновь заявили о якобы готовности России возобновить переговоры с Украиной и искать "разумные компромиссы". В то же время там дали понять, что страна-агрессор не намерена отказываться от своих ключевых требований "ради собственной безопасности" и не планирует приостанавливать боевые действия на время переговоров.

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С таким циничным заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В РФ заявили о готовности к диалогу

По словам Лаврова, Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров, а все предыдущие раунды диалога прерывались не по инициативе Москвы.

"Мы никогда не отказывались от переговоров. И все те переговоры, которые проходили, прерывались не по нашей инициативе. Поэтому, если наши коллеги будут готовы, я думаю, что вполне можно их возобновить. Нам есть что сказать", – заверил он.

Лавров повторил ключевые требования России

Министр заявил, что с начала полномасштабной войны Россия ни разу не меняла своих ключевых требований ине отступала от заявленных целей. В то же время, добавил он, Москва готова искать "разумные компромиссы" в рамках своей позиции.

"Но принципиально мы не меняли задачи обеспечить нашу безопасность, не допустить появления НАТО на наших границах и обеспечить законные права российских и русскоязычных людей, которые веками живут на этих землях, освободить их от угроз нацификации, милитаризации и т. п.", – перечислил всем давно известные требования РФ Лавров.

Переговоры Украины, США и России

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал "содержательными" встречи американских спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киеве и Москве и выразил надежду, что эти визиты помогут проложить путь к возобновлению переговоров.

Напомним, ранее министр МИД России счел необходимым сделать из Украины "буферную зону" для того, чтобы в нашей стране не было "русофобского, агрессивного неонацистского режима".

Как писал OBOZ.UA, о горячем желании РФ закончить войну против Украины заявлял пресс-секретарь российского диктатора. Так, Дмитрий Песков уверял, что Москва якобы стремится к мирному урегулированию и надеется на возобновление переговоров в формате "Украина – Россия – США".

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