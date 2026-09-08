"Россия будет достигать своих целей на поле боя": в России сделали циничное заявление о войне в Украине и Западе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжать войну против Украины, если Запад не согласится на предложенные Кремлем условия. Россия якобы отдаёт предпочтение дипломатическому пути.

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Однако в противном случае страна-агрессор продолжит добиваться своих целей военным путем. Об этом говорится в интервью Лаврова журналистке Юлии Меньшовой, опубликованном на YouTube-канале "Сама Меньшова".

В настоящее время переговоры по урегулированию ситуации в Украине не ведутся. Он также обвинил западные страны в том, что они якобы ранее препятствовали заключению мирного соглашения между Украиной и Россией. Сейчас Москва якобы заинтересована именно в дипломатическом урегулировании войны.

"Мы тогда будем достигать своих целей не за столом переговоров, что было бы для нас лучше, а будем достигать своих целей на поле боя", — заявил Лавров.

Он также сослался на президента России Владимира Путина, который неоднократно заявлял о готовности Кремля продолжать войну ради достижения заявленных им целей.

Отдельно Лавров заявил, что у Запада были "многочисленные возможности" для заключения мира, однако он якобы не позволял Украине воспользоваться ими.

"Поэтому сейчас не нужно суетиться со своими новыми идеями", — сказал российский министр, комментируя возможные предложения западных стран по завершению войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, выступая 7 сентября перед студентами МГИМВ, сделал очередные циничные заявления о войне в Украине и западных государствах. Так, по его словам, войну в Украине нужно завершить так, чтобы "нацизма" в Европе больше не было.

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