У Путина отреагировали на одобрение в США программы ленд-лиза для Украины

В Кремле отреагировали на принятие Соединенными Штатами Америки закона об активизации программы ленд-лиза. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что этот фактор негативно повлияет на переговоры между РФ и Украиной.

В традиционной для Москвы риторики Песков заговорил о "накачивании Украины оружием". Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

У Путина считают, что законопроект об активизации программы ленд-лиза будут иметь негативный эффект. В частности, Песков заявил, что принятие закона не способствует успеху в переговорах Москвы и Киева.

"Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. Конечно, это скорее будет иметь негативный эффект", – сказал путинский пресс-секретарь.

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Напомним, сенат США возродил ленд-лиз – практику времен Второй мировой войны, которая позволяла Америке без трудоемких процедурных препятствий быстро пополнять запасы союзников в борьбе против нацистской Германии. Ныне она позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие предметы снабжения Украине в условиях войны с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки предоставят Украине дополнительно $100 миллионов в качестве помощи в сфере безопасности. Она включает поставку противотанковых систем Javelin.