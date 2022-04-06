США передадут Украине военную помощь еще на $100 млн, – Блинкен

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине дополнительно $100 миллионов в качестве помощи в области безопасности. Она включает поставку противотанковых систем Javelin.

Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен. Как пишет Reuters, о новой военной поддержке чиновники заговорили после сообщений о зверствах, совершенных российскими войсками в украинских городах.

"Поскольку украинские силы мужественно продолжают бороться с новым вторжением России, я санкционировал немедленное предоставление помощи на сумму $100 миллионов для удовлетворения острой потребности в дополнительных противотанковых системах для украинских сил", – написал госсекретарь в Twitter.

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Отмечается, что такое объявление также последовало за неоднократными просьбами президента Украины Владимира Зеленского предоставить больше оружия для борьбы с армией РФ, вторгшейся 24 февраля. И после того, как он подробно рассказал Совету Безопасности ООН о военных преступлениях оккупантов в городе Буча под Киевом.

Ранее в этом месяце Вашингтон заявил о предоставлении Украине помощи в области безопасности на сумму $300 миллионов. Она предполагает ракетные системы с лазерным наведением, боевые беспилотники, боеприпасы и другое оборудование.

Начиная с февраля 2022-го, США предоставили украинскому государству помощи на сумму более $2 миллиардов.

Напомним, что накануне издание CNN написало об инициативе американских конгрессменов, призвавших президента Джо Байдена увеличить поставки оружия Украине. Такое письмо подписали свыше 30 законодателей-демократов и республиканцев. Речь шла о предоставлении Киеву зенитно-ракетных комплексов Javelin и Stinger, а также боевых самолетов и ракет большой дальности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

премьер-министр Британии объявил о намерениях вооружить Украину противокорабельными ракетами. Он подчеркнул, что украинским Силам обороны это необходимо для защиты южных регионов.

В то же время Германия отклонила прошение Украины о передаче БМП Marder, чтобы защититься от РФ. Киев подавал запрос на получение ста таких боевых машин пехоты.

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