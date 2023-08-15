Пройшло більше ніж півтора роки повномасштабної війни, яку путін назвав спеціальною військовою операцією. Ні у кого не повинно залишатись будь-якого сумніву в тому, що основною причиною цієі війни була абсолютно не та, яку він оголосив напередодні вторгнення в Україну, а - маніакальна ненависть до України і українців. Таким чином, головним та єдиним підсумком цієї війни, яку він планував закінчити за три дні - могло бути для путіна лише - повне знищення української держави і українського народу.Зараз важко говорити хто автор цього його плану по захоплення величезної європейськоі країни з багатомільйонним свободолюбивим народом за три дні.Можна лише здогадуватись, що автором цього божевільного плану міг бути тільки путін і ніхто інший.

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Путіну, кров з носа, хочеться увійти в історію росії, як ніким не перевершений правитель, якому вдалося відновити одну з найбільших світових імперій, які знало людство - російську імперію і присвоїти собі пожиттєвий титул імператора всіє Русі, а якщо вдалося б то й усього світу. І у своєму кабінеті встановити величезний глобус, але не земної кулі, як у гітлера було у кабінеті, а глобус росії - як нового імператора світу.Він ні з ким із свого оточення чи своїх сподвижників не хотів ділитися лаврами переможця. Саме тому, початок повномасштабної агресії проти України, викликав здивування і шок, не тільки у частини пересічного російського населення, але й у мешканців кремля.Деякі поінформовані особи тепер кажуть, що це не був військовий план генерального штабу, а особисте рішення путіна, яке не було узгоджене з вищим військовим керівництвом.

У путіна не було сумнівів в успішності цього його плану, коли він рано вранці повідомив про початок цієї війни - він був впевнений і агресивний. Він вже приміряв на собі лаври переможця.Головною його ставкою на успішне завершення цієї війни, була його непохитна впевненість в потужності "п’ятої колони", яка повинна була зробити основну роботу - за допомогою путінського спецназу і армії здійснити державний переворот в Україні - легітимну українську владу знищити і відновити повноваження президента - втікача і легітимізувати державний заколот відповідними рішеннями Верховної Ради України. Так як це відбулося у Нігерії. Після чого, розпочалася б звичайна робота окупанта - знищення і викорінення усього українського, перш за все - української патріотичної частини населення. Ту частину, яка лояльно сприйме окупантів - тимчасово залишать поки що в Україні, а решту відправити в не "обжиті" райони росії - на поступове вимирання, а Україну, тим часом, заселить російським населенням, як це було зроблено у свій час на Донбасі.

Путіну видавалось, що він усе це може дуже швидко і ефективно зробити, адже росія має величезний досвід знищення мільйонів людей на захоплених територіях і масове переселення цілих народів в непридатні умови життя для поступового вимирання цих людей.

Чому цей план провалився і чому "п’ята колона" не виконала покладені на неї обов’язки, ми зараз достеменно не знаємо. Ми знаємо тільки одне - Україну і український народ врятували ЗСУ і тисячі добровольців, патріотів, які ціною свого життя, зупинили і розбили путінську армію вторгнення. Путін програв першу фазу цієї війни, але він ще продовжує сподіватися, що може підкорити Україну.

І от це зараз є найбільш важливим питанням. Виходить так, що путін зараз сподівається лише на свою головну зброю і це не ядерна зброя.

Що ж це за зброя?

Очевидно що не звичайне озброєння - повномасштабна війна довела, що ні ця російська зброя, ні ця російська армія, які поки що були задіяні в цій війні, не можуть забезпечити путіну позитивний результат цієї авантюри.

Тоді, що - ядерна зброя? Але - це глобальна катастрофа, а путін, як і його друг СіЦзіньпін не хочуть загинути у полум’ї ядерної катастрофи.

Що ж тоді?

Страх!

Так, саме страх, поєднаний з потужною пропагандистською компанією і є його головною зброєю, на яку може сподіватись путін, як на рятівне коло. Колись і гітлер, доживаючи останні дні глибоко у бункері, продовжував сподіватись на "зброю відплати", тобто атомну бомбу, яку шаленими темпами розробляли його вчені, але не дочекався.

Тепер путін, маючи величезний ядерний потенціал, сподівається так залякати людство, усі країни і народи, перш за все лідерів ядерних країн, щоб вони змінили своє ставлення до його агресії в Україні. І не тільки. Тепер головні зусилля путін направляє на створення такого страху у світі, щоб він міг сприяти відновленню його світової гегемонії.

Можна з великою ймовірністю стверджувати, що страх європейських лідерів перед цинічним шантажем і погрозами гітлера, став головною причиною другої світової війни. Саме європейські лідери дали можливість фактично прийти гітлеру до влади у Німеччині, потім їх потурання і бездіяльність, коли гітлер порушив Версальський договір і почав надзвичайно швидкими темпами створювати надпотужні збройні сили. Страх перед гітлером і намагання йому догодити у нахабних вимогах щодо територіальної цілісності Чехословаччини, спонукали гітлера до значно більших вимог, які врешті і призвели до другої світової війни.

А давайте згадаємо, як Велика Британія довгий час фактично наодинці вела важку боротьбу з гітлерівською агресією. На лист з проханням про допомогу, з яким Вінстон Черчілль звернувся до Сталіна, останній навіть не відповів. А що Сталін міг відповісти Черчіллю, якщо він фактично став союзником гітлера і спонукав гітлера до світової війни. Але, і Рузвельт, теж довгий час відмовляв Великій Британії у наданні допомоги. Черчілль просив у США списані есмінці для того щоб підсилити оборону острова і декілька сотень новітніх літаків. Але, Рузвельт відмовляв Черчіллю, посилаючись на нейтралітет США і що це прерогатива Конгресу, а Конгрес на той час був під сильним впливом американців, які не хотіли приймати участь у цій війні. На Рузвельта нічого не діяло ні варварські бомбардування британських міст і сіл, ні знищення цілих міст, ні багатотисячні людські жертви.

Можна припустити, що й Рузвельт відмовляючи Черчіллю в проханні надати допомогу, теж перебував під впливом значного страху, який гітлер за допомогою ефективної пропаганди, нав’язував усім країнам світу. А чого міг боятися Рузвельт? І чи міг він дійсно бути під впливом погроз гітлера?

На мій погляд - так. На той час збройні сили США були малочисельними і не здатні протистояти гітлеру, адже у гітлера у Західній Європі була окупаційна армія біля 2 мільйонів солдат і величезної кількості озброєнь, а в США на той час армія налічувала біля 80 тисяч солдатів. Крім того, напевне Рузвельт знав, що десятки підводних човнів гітлера вже оточили усе східне узбережжя США, а командири підводних човнів у перископи бачили американські міста.

Але, цей страх пройшов у Рузвельта відразу після Перл Харборі. І як не хотів американський народ воювати, війна прийшла і в кожну американську сім’ю.

Страх, був завжди однією із головних складових державної політики вищого радянського керівництва. Достатньо згадати Карібський конфлікт. Нахабний і цинічний Микита Хрущов в непристойній агресивній формі вів переговори з президентом США, ще молодим і не дуже досвідченим Кеннеді, коли погрожував США ядерними ракетами, які радянський союз, як він його шантажував, виробляє в такій кількості, наче "пече пиріжки". Але Кеннеді не злякався Хрущова, цей конфлікт, який міг реально завершитись ядерною війною, успішно завершився. І тільки тому, що молодий Кеннеді не злякався погроз нахабного Хрущова. Але у випадку якби злякався, то на Кубі було б розміщено біля 50 тис. радянських солдатів і ядерні ракети : Р-12 - 14 шт. , Р-16 - 17 шт. ( доречі, пакети Р-12 і Р-16 українського виробництва). Як згодом з’ясувалось, у радянського союзу на той час було лише дві балістичні ядерні ракети, а не тисячі, якими погрожував Хрущов.

Давно було підмічено багатьма аналітиками, що путін надзвичайно гарний учень гітлера. Він багато чого перейняв у гітлера, в тому числі і необхідність запровадження потужної пропаганди серед населення своєї країни, а також погрози і страх нанесення потужного ядерного удару по тим країнам і народам, які створять будь-яку загрозу путіну. Лідери заходу і на цей раз в основному не зреагували на претензії путіна на світову гегемонію, коли він прямо про це заявив на Мюнхенській конференції у 2007 року. З того часу путін активно почав нарощувати свої м’язи, з кожним роком ставав все більш агресивним і зухвалим.

І знову, в основі його політики був страх західних лідерів перед величезним ядерним потенціалом путіна, який він готовий в будь-який час задіяти.

І ця політика путіна була ефективною і вона реально діяла. Ніхто із західних лідерів не хотів конфронтації з путіним і погоджувались на майже усі його агресивні прояви. Чим це все закінчилось, усі знають - повномасштабною війною з Україною. І так сталося, що єдина країна у світі, яка не побоялася ні путіна, ні його ядерного потенціалу, була - Україна.

Розпочавши цю війну путін все робив щоб максимально налякати західних лідерів, для того щоб вони не прийшли на допомогу Україні. Більше того, путін не просто запустив потужну пропагандистську компанію серед населення європейських країн і особливо США, щоб схилити громадську думку до того, що війна в Україні це для них "чужа війна". Усі можливості путіна активно нагнітали страх перед погрозами путіна нанести ядерний удар по будь -кому, хто вирішить допомагати Україні. Але, путін програв в цій пропагандистській компанії, він не зміг так залякати лідерів світових країн, щоб вони не втручались у його війну з Україною.

Перший хто переборов страх перед путіним був Президент США Джо Байден. Саме завдяки йому була чітко сформована американська політика на масштабну допомогу Україні і створення потужної антипутінської коаліції. Важливо, що народи європейських країн і американський народ підтримали і підтримують справедливу боротьбу українського народу за свою незалежність і засудили агресію путіна. Європейські країни не піддалися погрозам путіна перекрити газопостачання і багато інших погроз.

Путінські погрози застосувати ядерну зброю, зроблені як ним особисто, так і його найближчими сподвижниками не діють, ні на простих людей, ні на лідерів країн, незважаючи на те, що багато хто думає, а що буде, якщо путін дійсно застосує ядерну зброю, або чи мобілізує декілька мільйонів російських чоловіків для збройного нападу на європейські країни.

Європейські народи, як і американський народ зараз чітко усвідомлюють, що поки Україна бориться і стримує агресію путіна - війна не прийде ні в європейські, ні в американські родини. Моїм американським друзям я недавно пояснив, що фронт в Україні зараз простягається більше ніж на 1200 кілометрів. Це приблизно як від Вашингтона DC до Атланти. Вони були вражені. Коли я їм сказав що зараз в Україні відбувається найбільш масштабне військове зіткнення після другої світової війни, в якому приймають участь тисячі танків бронетехніки і тисячі одиниць найсучасніших видів озброєнь, біля мільйона солдат з обох боків - це їх здивувало і дуже сильно вразило. А коли я їм розповів що біля 10000 артилерійських пострілів щодня витрачають українські воїни, це також надзвичайно було для них несподівано. Вони були шоковані як ЗСУ вдається стримувати другу армію світу і перемагати її! Я їм казав про те, що нас українців не цікавить членами якої ви є партії, нас цікавить тільки те, щоб ви були нашими друзями у цій спільній боротьбі з путіним. Українці героїчно тримають кордони НАТО. Путін на відміну від гітлера значно більше зло - путін зло планетарного масштабу,

Путінська пропаганда намагається вбити клин між Україною і США чи європейськими країнами. Впевнений, що нічого у нього не вийде. Але лідери і народи країн світу повинні усвідомити, що якщо на їх території перебувають російські люди - це потенційна небезпека для їх країни. "Руській мір" - це технологія агресії по усьому світу. В будь-який час на заклик росіян, путін може розпочати агресію проти будь-якої країни. І не з метою захисту російського населення, а для утвердження своєї світової гегемонії.

Але, російська "п’ята колона" в будь-якій країні - це загроза не тільки якійсь конкретній країні, це - загроза людству.

Російська агентура - це путінські камікадзе, які здатні не тільки спробувати захопити Капітолій, вони з радістю готові вмерти за путіна. До чого їх і закликає патріарх Кіріл. Завдяки пропаганді путіну вдалося створити нову історичну спільноту "зомбі - рашисти".

Останнім часом значно посилилась пропагандистська компанія кремля. Вона направлена, перш за все на свідомість людей, які володіють російською мовою. Головне завдання путінської пропаганди - сіяти недовіру до ЗСУ, підривати авторитет українського військового керівництва і бойовий дух українських воїнів.

Але, головне завдання цієї пропаганди - нагнітати страх як в Україні, так і у світі перед могутністю путіна!

Цьому не можна і не потрібно вірити! ЗСУ надзвичайно потужні і зараз одна з найкращих армій у світі. Усі хто сіють цю недовіру чи сумніви - путінські провокатори. Але, головне завдання путінської пропаганди - це нагнітати максимальний страх у лідерів світу і народів. Не потрібно боятися путіна і його погроз, він доживає останній період свого існування!

Ніхто не повинен більше боятися путіна чи знаходитись в полоні страху перед ним - це путін повинен зараз боятися розплати за свої злодіяння.

І ця розплата невідворотня і вже скоро!