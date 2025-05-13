'У Путина действительно очень тяжелые времена': Огрызко рассказал о двух 'лагерях' в Кремле и указал на риск с переговорами

Российский диктатор Владимир Путин сейчас переживает не лучшие времена и советуется со своим окружением относительно дальнейших действий в войне с Украиной. Однако мнения ближайших соратников кремлевского руководителя разнятся: одни поддерживают прекращение огня, а другие выступают против.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он отметил, президент РФ может склоняться к продолжению войны, однако ближайшие дни покажут точный результат.

"Думаю, Путин после предложения Зеленского (о переговорах - Ред.) тоже не спит и пьет кефир из своего холодильника. Полагаю, что у него сейчас действительно очень тяжелые времена, и он советуется со своим окружением, что делать. Как и в любой автократической системе, там есть два лагеря. Первый – это те, кто за продолжение войны, и мы понимаем почему: этот лагерь зарабатывает колоссальные средства. Второй – более-менее умеренный, который понимает, что дальнейшая война рано или поздно приведет к краху России. И вот встает вопрос: какая сторона победит, кто убедит самого Путина в том, что надо делать. Мне кажется, что он, конечно, принадлежит к первой группе – "кровопийц", которые готовы воевать до конца. Но надо учитывать, насколько сильным будет давление со стороны тех, кто считает, что стоит найти хотя бы формальный повод, чтобы остановиться и начать отползать назад", – подчеркнул Огрызко.

По мнению эксперта, главный вопрос сейчас заключается в том, кто возьмет верх в ближайшие дни. Времени до четверга остается немного, и для Кремля этот период будет крайне напряженным.

Что касается европейских партнеров, то после того, как стало известно о заявлении Путина о готовности к переговорам, они отметили, что это положительный, но только первый шаг, и что предпосылкой дальнейших действий должно стать прекращение огня.

"Итак, все сфокусированы на 15 мая. Если ничего не произойдет, или если Путин скажет: "Я за, но..." – тогда придется принимать конкретные решения. И я постоянно подчеркиваю и еще раз повторю: если мы поедем в Стамбул сами – мы проиграем. Нам обязательно нужен свидетель, а еще лучше – свидетели. И чтобы это были представители Европейского Союза и США. Иначе российская пропаганда снова начнет обвинять украинскую сторону: что она не так сказала, не то поняла, не то имела в виду – и так далее. Это классическая тактика московитов: врать, искажать и подавать это как правду", – убежден экс-министр иностранных дел Украины.

Он добавил, что необходимо обеспечить прозрачность процесса, ведь в присутствии представителей многих стран невозможно исказить заявления сторон. Нельзя утверждать, что "Зеленский сказал то, чего не говорил" или "Путин сказал что-то, что мне выгодно".

"Поэтому я считаю, что залогом эффективных переговоров и реального результата является привлечение международных партнеров. Интернационализация переговоров – вот ключ. Если этого не будет – шансы на результат резко упадут "до нуля", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что вероятно Путин отклонит предложение Владимира Зеленского о личной встрече в Стамбуле в четверг, 15 мая. Сигналом этого являются публичный ряд заявлений российских чиновников, которые сводятся к упрекам в адрес Украины относительно якобы попыток "обвинить" РФ в нежелании заканчивать войну.

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