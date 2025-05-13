В ISW оценили, полетит ли Путин на переговоры в Стамбул, и указали на нюанс с риторикой Кремля

Российский диктатор Владимир Путин может отклонить предложение президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече в Стамбуле в четверг, 15 мая. Об этом сигнализируют публичные заявления ряда российских чиновников, которые сводятся к упрекам в адрес Украины относительно якобы попыток "обвинить" Россию в нежелании заканчивать войну.

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В то же время Кремль не демонстрирует признаков готовности отказаться от утверждений о "нелегитимности" украинской власти, закладывая основу для отказа от любых потенциальных договоренностей. Прогноз относительно того, насколько вероятна встреча Путина и Зеленского в Стамбуле на этой неделе, сделали аналитики Института изучения войны (ISW).

В новом материале ISW проанализировал публичные заявления российских чиновников относительно предложения Зеленского о встрече с Путиным – и аналитики пришли к выводу, что окружение российского диктатора настаивает, чтобы он отказался от двусторонних переговоров о прекращении огня.

Так, заместитель спикера Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев 12 мая назвал приглашение Зеленского "чистым зрелищем" и "комедией".

"Косачев заявил, что встречи на высоком уровне не организуются в "такой сложной ситуации", и обвинил Зеленского в попытке обвинить Россию в том, что, по его словам, было незаинтересованностью Украины в переговорах", – считают в ISW.

С заявлением выступил также посол России по особым поручениям Родион Мирошник, который "поставил под сомнение намерения Зеленского".

О том, что Путин вряд ли поедет в Стамбул, чтобы встретиться с Зеленским, заявлял также заместитель председателя Комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа. Он намекнул, что Россия, мол, не может доверять Украине в любых переговорах, поскольку Украина якобы нарушила предыдущие договоренности и объявленное Москвой в одностороннем порядке трехдневное "прекращение огня".

Свое "мнение" относительно возможной встречи решил высказать также представитель оккупационной власти Запорожской области Владимир Рогов. Коллаборационист и предатель выдал, что Зеленский пригласил Путина в Стамбул, чтобы обвинить диктатора в нежелании завершать войну, если тот не приедет.

"На момент публикации этого отчета кремлевские чиновники официально не ответили на приглашение Зеленского, хотя заявления российских чиновников низшего уровня свидетельствуют о том, что Путин, вероятно, не поедет в Стамбул и не встретится с Зеленским", – констатировали в ISW.

Аналитики считают, что риторика Путина и представителей его окружения свидетельствует о стремлении подготовить российское население к продолжению длительной войны, а не к мирному соглашению. В частности, Кремль на разных уровнях продолжает продвигать ложный нарратив о том, что Зеленский и украинское правительство являются нелегитимными.

В ISW отмечают, что Путин и российские чиновники часто используют этот нарратив, чтобы оправдать отказ России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной и для достижения стратегической военной цели России – создания пророссийского марионеточного правительства в Киеве.

"Путин может оценить, что Кремлю нужно будет скорректировать или полностью отказаться от этого нарратива, чтобы риторически подготовить российскую общественность к прямым переговорам с Зеленским перед такими встречами. Путин, в частности, в своем приглашении на переговоры в Стамбуле ссылался на "киевскую власть", а не на Зеленского или украинское правительство", – говорится в материале.

Высокопоставленные кремлевские чиновники недавно повторили этот ложный нарратив в конце апреля, и российские СМИ продолжают повторять его в публикациях по состоянию на 12 мая, констатировали аналитики.

"ISW не наблюдает никаких признаков того, что Кремль изменит или откажется от этой риторики. Путин может вместо этого решить пока оставить этот нарратив в спящем состоянии и усилить эту риторику, если Россия и Украина подпишут мирное соглашение, чтобы создать условия для России, которые оправдают отказ от любого будущего мирного соглашения и возобновление войны во время, которое Россия выберет. Любое долгосрочное мирное соглашение между Россией и Украиной должно содержать четкое признание Россией легитимности президента, правительства и Конституции Украины", – подчеркнули в ISW.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что стоит за заявлением Путина о переговорах в Стамбуле. Российский диктатор пытается манипулировать текущими дискуссиями о прекращении огня и будущем мире в Украине. Он стремится подорвать украинско-американско-европейское единство вокруг всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня. При этом Путин продолжает требовать, чтобы любые переговоры касались выдуманных Россией "первопричин" войны в Украине.

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