Португалия депортирует 60 тысяч беженцев? Украинцам рассказали, что нужно знать о новых правилах

В СМИ распространялись фейки о том, что Португалия якобы депортирует 60 тысяч украинских беженцев, после отмены специальных законов для них. На самом деле страна только проверяет документы прибывших после 24 февраля 2022 года, а студенты и те, кто предоставил нужные документы, могут остаться легально.

Видео дня

Об этом сообщает VoxChek. Пользователи, ссылаясь на польское издание Wiadomosci, утверждают, что Португалия собирается депортировать 60 тысяч украинцев.

11 ноября Wiadomosci действительно опубликовали материал под заголовком "Украинцы теряют "временную защиту" в Португалии. Они получают вызовы". Однако в статье не говорилось о массовой депортации 60 тысяч украинцев. Ведомство сообщало лишь, что украинцы и беженцы других национальностей, прибывшие в Португалию после февраля 2022 года, должны будут предоставить дополнительную информацию и уточнить свой статус пребывания в стране. В случае отсутствия необходимых документов депортация возможна, но не касается всех подряд.

Португальское агентство по вопросам интеграции и убежища мигрантов (AIMA) уточнило, что проверка временных разрешений на защиту касается примерно 65 тысяч человек, 60 тысяч украинцев и 5 тысяч беженцев других национальностей. В начале полномасштабного вторжения украинцам предоставляли временную защиту без полной проверки документов, чтобы обеспечить быстрое предоставление убежища. Сейчас власти страны хотят убедиться, что документы беженцев соответствуют установленным требованиям для пребывания под защитой.

Особое внимание уделяют студентам, ведь те, кто желает продолжать обучение в Португалии, смогут остаться, получив статус "студенческой визы", если будут соответствовать требованиям закона. Министр по делам президента Антониу Лейтау Амару подчеркнул, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Проверка уже начата, и у тех лиц, которые предоставили необходимые документы, разрешения на временную защиту остались действительными.

Таким образом, Португалия не планирует массово депортировать украинцев, прибывших после 24 февраля 2022 года. Власти лишь проводят проверку документов, чтобы удостовериться, что каждый беженец имеет основания для пребывания в стране под временной защитой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Нидерландах гуманный прием украинских беженцев находится под угрозой из-за переполненных центров и неудовлетворительных условий проживания. После 2027 года государство прекратит гарантировать жилье и базовую поддержку, переложив ответственность на самих украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!