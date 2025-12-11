Пункт только для Украины: США в мирном плане не требуют от России вывода войск с Донбасса для создания демилитаризованной зоны – FT

В мирном плане США не предусматривают требование к России оставить свои позиции на Донбассе для создания демилитаризованной зоны. Вместо этого американская сторона настаивает, чтобы украинские войска покинули свои позиции в Донецкой области.

Это вызывает беспокойство украинских чиновников относительно возможных последствий и стратегии России в регионе. Об этом сообщает Financial Times.

По данным FT, последняя редакция мирного плана США не содержит призыва к России оставить территории, которые планируются как восточная граница демилитаризованной зоны. Украинский чиновник, который ознакомился с документом, подтвердил, что план скорее предусматривает уход украинских войск из Донецкой области.

Первоначальный вариант мирного плана Трампа, который насчитывал 28 пунктов, предусматривал создание "нейтральной демилитаризованной буферной зоны" после вывода украинских войск из Донбасса. Украинские чиновники, участвовавшие в переговорах, отмечают, что США предлагают модель, подобную демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, которая существует более 72 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает создание такой демилитаризованной зоны как инструмент временного замораживания конфликта.

Это может дать Москве время на перегруппировку войск перед возможным новым наступлением.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в начале 2022 года. По его словам, партнеры продолжают работать сразу над несколькими документами.

Как ранее писал OBOZ.UA, Дональд Трамп считает, что его мирный план якобы устраивает Владимира Путина. При этом он заявил о "разочаровании" Владимиром Зеленским, так как тот, мол, предложения Штатов до сих пор "не прочитал".

