У нас больше нет права на ошибку: Порошенко сказал, что нужно немедленно сделать для спасения государства

После Мюнхенской конференции безопасности проснулся в другой геополитической реальности. Главная задача сегодня – это защита национальных интересов Украины, потому что речь идет о сохранении государства.

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Об этом сказал Петр Порошенко на брифинге в понедельник, 17 февраля.

"Мы проснулись в другой геополитической реальности – угрозы трансатлантического единства, раскола внутри НАТО, напряжения в отношениях США и ЕС, тумана и отсутствия взаимопонимания между Украиной и командой нового президента США Трампа. И сейчас нам нужно немедленно принимать эффективные меры. Главной задачей сегодня есть защита национальных интересов Украины. Сегодня речь идет о существовании государства, о сохранении Украины", – говорит Порошенко.

"Мы не имеем права допускать ошибки, которые повторялись шесть лет. Первая позиция – нужно прекратить раскалывать национальное единство. Единство – это не объединение вокруг Порошенко или Зеленского, это не работает. Единство – это объединение вокруг Украины и ВСУ, их финансовая, политическая, организационная и информационная поддержка. Это создание коалиции национального единства, правительства национального единства", – сказал пятый президент.

"Пункт второй – это четкое согласование национальной стратегии Украины. Мы уже все поняли, что "стратегии несокрушимости", "планы мира", "формулы победы", "саммиты мира" и другие дымовые завесы теряют Украину. Когда мы говорим о стратегии, нам нужна коалиция национального единства, которое эта стратегия предложит партнерам, предложит обществу. Потому что ничего другого нас точно не спасет", – предостерегает пятый Президент.

"Третья позиция – это формирование профессиональной, компетентной переговорной команды. Посмотрите, как действуют Соединенные Штаты Америки и Россия. Я могу предположить, с чем приедут в Саудовскую Аравию россияне и американцы. Могу вас заверить – там не будет "резолюций саммита мира", там не будет "формул победы" и 30 или 50 "гарантий безопасности", потому что они не работают. россияне и американцы будут обсуждать не Минск-3, а Стамбул-2, по директиве Зеленского парафировали весной 2022 года. И это точно – угроза существованию государства", – считает Порошенко.

Он призвал Верховную Раду, правительство и президента назначить спецпредставителя, который был бы уполномочен от Украины на основании директив, сформированных и утвержденных по переговорам по мирному процессу.

"Хочу отметить: время дилетантов, время пиар-подходов, время сценариев КВН прошло. У нас больше нет права на ошибку и эмоции в дипломатии – это очень вредная вещь. На эмоции больше никто не ведется, а проиграть эту дискуссию у нас точно нет права", – считает Петр Порошенко.

Он также призвал власть к настоящему диалогу с парламентом: "только парламент как представитель народа как представительный орган имеет полномочия для обсуждения и утверждения судьбоносных для Украины документов. В конце концов, чтобы они все стали законами, вам нужно будет проводить их через парламент".

"И наконец-то настало время для серьезного разговора с обществом. Я знаю, что наша нация способна проходить все трудные испытания. Но надо наконец-то научиться честно говорить с ней. Честно говорить не только в Мюнхене или Эмиратах. Честно говорить внутри страны. Страна этого не просто заслужила, она за это заплатила высокую цену", – считает Порошенко.

"Нужно сказать правду о выборах. Не заниматься тем, что вы всех исключали, закрыли телеканалы, закрыли средства массовой информации и общаетесь с обществом через телеграмм-каналы. Нет. Мы заслужили то, чтобы ответственно принимать решение о собственной судьбе", – говорит Порошенко.

Он предостерег, что принцип "ничего об Украине без Украины" подвергся опасной эрозии: "даже больше – уже исключают Европу из переговоров о судьбе и будущем Европы. "Ничего об Европе без Европы" – так же актуален, как и принцип "ничего об Украине без Украины".

"Несмотря на все антиконституционные ограничения, направленные Зеленским против меня, на очень грязные атаки против нашей политической силы – все наши знания, весь наш опыт, все наши связи мы будем посвящать защите Украины. Потому что ставить сегодня интересы нашего государства под риск – и есть настоящее преступление, настоящая государственная измена", – резюмирует Петр Порошенко.