'У каждого дипломата есть ротационный цикл': Сибига сделал неожиданное заявление относительно посла Украины в США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Он также анонсировал около 20 указов президента Украины, которыми будут уволены и назначены новые послы.

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Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил 8 июля в интервью Украинскому Радио. Он ответил на вопрос о возможных назначениях новых дипломатов.

В частности, Сибига прокомментировал информацию о возможной замене Оксаны Маркаровой другим послом. Министр дал высокую оценку послу.

В то же время он отметил, что каждый дипломат имеет ротационный цикл, прозрачно намекнув, что это сейчас касается посолки Украины в США.

"Оксана Маркарова – одна из наших наиболее успешных послов, чрезвычайно эффективная, харизматичная, но наверное, что у каждого дипломата есть ротационный цикл", – сказал Сибига.

По словам главы МИД, глава государства Владимир Зеленский намерен провести ротацию послов во всех странах-членах G7 и G20. Поэтому и замена Маркаровой сейчас актуальна.

"Я вам подтвержу, что видение президента Украины – осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. То есть, прежде всего усилить эти страны, в том числе – трек США. Поэтому это сейчас действительно на повестке дня", – сказал Сибига.

Он уточнил, что следует ожидать около 20 указов президента Зеленского, которыми будут уволены и назначены новые послы Украины.

"Мы готовим совещание послов для того, чтобы подвести итоги. Безусловно, будут кадровые решения, это прерогатива президента Украины. Наверное, что следует ожидать около 20 указов, которыми будут и уволены, и назначены новые руководители зарубежных учреждений. Все послы должны понимать, что мерилом их деятельности является результат. Они должны работать на результат, они должны понимать и быть в реалиях страны, которая воюет", – сказал Сибига.

Напомним, президент Владимир Зеленский планировал заменить посолку Украины в США Оксану Маркарову после победы Дональда Трампа на выборах. Он рассматривал кандидатов на ее замену.

Отметим, что Оксана Маркарова является послом Украины в США с февраля 2021 года. У нее сложились хорошие отношения с администрацией экс-президента США Джо Байдена.

Однако республиканцы выражали недовольство относительно Маркаровой еще до официального возвращения Трампа в Белый дом.

Так, в сентябре 2024 года спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон требовал "немедленно уволить" Маркарову, практически обвиняя ее во вмешательстве в президентские выборы в США.

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