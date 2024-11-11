После победы Трампа Зеленский планирует заменить посла Украины в США – Washington Post

Президент Владимир Зеленский планирует заменить посла Украины в США Оксану Маркарову после победы Дональда Трампа на выборах. Пока он рассматривает кандидатов на ее замену.

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Об этом сообщила американская газета The Washington Post. Издание ссылается на информацию источника среди украинских чиновников.

Отмечается, что напряженность между Украиной и Трампом усилилась после состоявшегося в сентябре этого года визита Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании.

Союзники Трампа, в частности спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, раскритиковали поездку украинского президента в этот "шаткий" штат, где продолжалась напряженная предвыборная борьба.

Джонсон назвал этот визит Зеленского "политическим трюком" и призвал президента Украины уволить своего посла в США Оксану Маркарову.

Он возмутился тем, что вместе с Зеленским завод, расположенный в "политически зыбком" штате, посетил сторонник Камалы Гаррис, губернатор Пенсильвании от Демократической партии Джош Шапиро, а республиканцев во время визита не было, потому что "умышленно ни один республиканец не был приглашен".

Майк Джонсон тогда заявил, что Республиканская партия потеряла доверие к "способности Маркаровой справедливо и эффективно выполнять дипломатическую работу" в США.

Учитывая этот скандал, Зеленский планирует заменить Маркарову и сейчас, по словам источника, рассматривает кандидатов на этот пост.

В то же время Посольство Украины в Вашингтоне пока не давало комментариев на этот счет.

Сама Оксана Маркарова также никоим образом не отреагировала на информацию в The Washington Post.

В день выхода статьи, 11 ноября, она сообщила в своем Facebook, что украинские дипломаты продолжают строить и увеличивать двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины.

"Главный принцип работы дипломатической TeamUkraine остается неизменным. Поэтому впереди много важных решений, звонков, встреч и всего, что усиливает нашу стратегическую дружбу с Америкой и дает возможность иметь больше оружия и помощи для Украины и больше санкций для агрессивной России", – написала дипломатка.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Джонсон требовал "немедленно уволить" посла Украины в США Маркарову.

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