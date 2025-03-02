Туск: 500 млн европейцев просят 300 млн американцев, чтобы их защитили от 140 млн россиян

У европейских стран есть огромный потенциал, однако из-за разобщенности они полагаются не на собственную силу, а на Соединенные Штаты. Поэтому Европе следует активизироваться и приложить усилия, чтобы обеспечить мир не благодаря капитуляции Украины, а благодаря своим оборонным возможностям.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом в воскресенье в Лондон на неформальную встречу европейских лидеров. "Укринформ" передает, что Варшава заверила в солидарности с Киевом, но будет одновременно усиливать отношения с Вашингтоном.

"Это парадокс, послушайте, как это звучит: 500 млн европейцев просят 300 млн американцев, чтобы они их защитили от 140 млн россиян. Если умеешь считать, то рассчитывай на себя", – сказал Туск.

Он заявил о "дефиците воображения и отваги", ведь армии европейских стран (вместе с Украиной) это 2,6 млн, США – 1,3 млн, Китай – 2 млн, Россия – 1,1 млн военнослужащих.

Такая же ситуация с истребителями: Европа вместе с Украиной имеет 2091, США – 1456, Китай – 1409, Россия – 1224.

Что касается артиллерийских систем, то вместе с Украиной у Европы их 14400, в Америки – 5000, в КНР – 9500 и в России – 5157.

"Тут даже нечего сравнивать. Как я говорил: дефицитом является неспособность понять, что Европа имеет потенциал были огромной мощью", – уверен глава польского правительства.

Он подчеркнул, что "хорошо вооруженная, крепкая Европа может гарантировать мир не из-за капитуляции Украины, а благодаря собственной общей силе".

Главным месседжем Польши перед саммитом в Лондоне является то, что "Польша на стороне Украины без каких-либо но". Этого, в частности, требует польский национальный интерес.

"Сегодня дело сложное, поскольку, выступая на стороне Украины в интересах нашей национальной безопасности, мы, поляки, одновременно являемся решительными сторонниками как можно более тесного союза Польши, Европы и всего Запада с Соединенными Штатами", – напомнил Туск.

Он признал, что Вашингтон "не так однозначен" в отношении Украины, как Варшава.

Политик добавил, что будет просить союзников усилить восточный фланг ЕС: Финляндию, страны Балтии и Польши, чтобы на границах с Россией и Беларусью было больше воинов.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Туск призвал европейские государства начать действовать уже сейчас. Он предложил план для Украины и Европы, который, в частности, предусматривает использование нового источника финансирования помощи Киеву.

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