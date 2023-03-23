''Турция всегда будет выступать за мир'': Эрдоган озвучил позицию по войне в Украине и анонсировал разговор с Путиным

Турция выступает за мир и не будет принимать никакую сторону в каких-либо военных конфликтах. Не является исключением для нее и развязанная Россией полномасштабная война против Украины.

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Такую официальную позицию Анкары выразил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, анонсируя переговоры с российским диктатором Путиным. Его обращение к нации транслировало информационное телевидение NTV.

"Турция не станет легко и просто принимать ничью сторону в военных конфликтах. Турция всегда будет выступать за мир, защищать его, делать шаги для укрепления глобального мира", – заявил президент страны.

Он подчеркнул, что именно в поиске мира заключается задача Анкары и в "российско-украинском конфликте".

До этого турецкий лидер подтвердил, что в ближайшие дни планирует провести переговоры с главой страны-агрессора Владимиром Путиным.

"В ближайшие два-три дня планирую провести еще один разговор с президентом Путиным", – сказал он.

По словам Эрдогана, с кремлевским лидером он хочет обсудить реализацию "зернового соглашения" и возможность обработки российского зерна на турецких мельницах, а также отправку его африканским странам.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что правительства Украины и государства-террориста России положительно настроены по продлению "зернового соглашения".

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане РФ в Турции за 2022 год зарегистрировали более 1300 компаний, что на 670% больше, чем в год до войны. По словам экспертов, массовое открытие россиянами бизнеса демонстрирует направление, в котором идут потоки российских денег в условиях санкций.

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