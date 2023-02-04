Блог | Юрий Бутусов: Цитата, которой не поверят украинские политики и менеджеры "Нафтогаза"

Цитата, которой вряд ли поверят большинство украинских президентов, депутатов, госслужащих и менеджеров Нафтогаза.

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Далее текст на языке оригинала.

"Чи повинна нація видавати грошове заохочення основним командувачам на знак визнання їхніх заслуг? В умовах сучасної війни вибір окремих осіб, які зробили внесок першочергового значення, дуже проблематичний. Як бути з тим, хто відповідає за радари, за протичовневі пристрої, за медичне обслуговування, з багатьма іншими, чия віддана робота на більш низьких рівнях забезпечила перемогу? Тому я і заявив, що у випадку пропозиції мені грошової винагороди я відмовлюсь від неї.

З фінансової точки зору наша нація знаходилась у стані банкрота і навряд чи могла дозволити собі витрати біля мільйона фунтів стерлінгів на подібні цілі. Перші повоєнні роки обіцяли бути дуже нелегкими для військовослужбовців у відставці. Їм було б неприємно читати, що окремі солдати, як би високо їх не цінували, отримували додатково 100 тисяч фунтів у той час як відставники з трудом могли утримувати свої родини. Моя совість була би неспокійна, якби мені видали таку крупну суму просто за те, що я намагався якомога краще виконувати свою роботу – бо так саме робили й багато інших.

Я вважав та вважаю, що грошові винагороди у наш час не потрібні".

Бернард Монтгомері, головнокомандувач британською армії у Єгипті та Європі під час Другої світової війни, фрагмент з книги "Мемуари фельдмаршала".