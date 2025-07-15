'Цинично такое производить во время войны': Кличко призвал нардепов не принимать законопроект, который предусматривает дополнительные взыскания с Киева

Верховная Рада 15 июля планировала принять в первом чтении законопроект 13439-3, который предусматривает взыскание дополнительных средств из Киева в резервный фонд госбюджета. Однако, его не смогли включить в повестку дня.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что в случае принятия этого законопроекта, предложенного фракцией "Слуга народа", киевский бюджет потеряет 8 млрд грн.

Кличко призвал депутатов не лишать бюджет столицы этих денег, которые идут на помощь армии, реабилитацию военных, выплаты ветеранам и их семьям, на обеспечение медицины и образования в городе и социальные выплаты.

"Это – средства киевлян на помощь армии, закупку необходимого оснащения нашим защитникам, на реабилитацию военных, выплаты ветеранам и их семьям, на обеспечение медицины и образования в городе и социальные расходы", - отметил Кличко.

Мэр считает, что этот законопроект имеет чисто политическую цель.

"С одной целью – политической. Сказать: видите, Кличко, мол, не справился... И особенно цинично такое производить во время войны. Пренебрегая и интересы военных, которым мы помогаем, и интересы киевлян, для которых пытаемся создать комфорт даже в таких сверхсложных условиях", – подчеркнул Кличко.

Он также напомнил, что сейчас Киев отдает в госбюджет 60% НДФЛ, а также военный и силовой НДФЛ.

"Сегодня, благодаря сознательным депутатам голосов на внесение к рассмотрению этой дичи не хватило. Но, зная методы Слуг, законопроект могут, в нарушение регламента, втихаря запихнуть и попытаться протащить на завтрашнем заседании. Обращаюсь к народным депутатам не лишать жителей Киева необходимых средств для обеспечения надлежащего медицинского обслуживания, образования и социальных выплат. И не лишать наших защитников помощи столичной общины", – подчеркнул Кличко.