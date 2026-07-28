«Циничная попытка спровоцировать»: в Польше отреагировали на заявления Путина о том, что часть Украины перейдет к полякам

Министерство иностранных дел Польши отвергло заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы возможном разделе территории Украины с участием Польши. В польском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Об этом в X написал пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр. Представитель ведомства назвал заявления Путина попыткой спровоцировать конфликт между союзниками.

Пресс-секретарь польского МИД заявил, что Польша никогда не имела и не будет иметь территориальных претензий к Украине. По его словам, позиция Варшавы в отношении поддержки украинского суверенитета и неприкосновенности границ остается неизменной.

"Мы однозначно отвергаем ложные спекуляции В. Путина о якобы разделе Украины и участии Польши в этом процессе — это циничная попытка спровоцировать противостояние между союзниками", — написал Вевюр.

Он также отметил, что российская дезинформация не должна отвлекать внимание от агрессии Москвы против Украины.

Ранее Владимир Путин заявил, что Украина якобы в будущем может лишиться западных территорий. По его словам, земли, которые "принадлежали Польше, Венгрии и Румынии", якобы могут "исторически вернуться" к этим странам.

Кремлевский лидер утверждал, что это может произойти не в ближайшее время, а через несколько лет — от одного до 15 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Путин заявил, что военные расходы РФ и в дальнейшем будут иметь приоритет при составлении федерального бюджета на ближайшие три года. Страна-агрессор должна одновременно обеспечить "укрепление обороны" и выполнение первоочередных социальных задач. Таким образом, Кремль нацелен и в дальнейшем сохранять высокий уровень финансирования войны.

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