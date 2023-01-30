За тиждень річниця публікації нашого матеріалу "Не дивись на ДТП" про найскандальнішу дорожно-транспортну пригоду за участі представника влади, впливового народного депутата, члена бюджетного комітету Олександра Трухіна. Як відомо, після публікації нашого матеріалу пан Трухін отримав підозру. А тепер систематично не з‘являється на судові засідання у справі в антикорупційному суді.

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Чергове пропустив сьогодні.

Причина неявки - відрядження з питань обороноздатністі країни. Відрядження до 12 лютого. Тобто два тижні. Не дивлячись на те, що підтверджуючі документи захист Трухіна не надав, прокурор САП Демків таку причину вважає поважною.

Це яскравий приклад того, як депутат непозбавлений впливу, перешкоджає встановленю справедливості, використовуючи цей вплив. Трухіна не було виключено з фракції і він залишається членом одного з найвпливовіших комітетів, тому так.

За інформацією джерел у правоохороних органах, відрядження по Україні.

Що треба робити для обороноздатності країни щоб перебувати у відрядженні два тижні?

Раніше Трухін пропускав засідання через лікарняний.

Руслане Стефанчук, вибачте що турбую. В якому саме службовому відрядженні пан Трухін і з яких питань? Дякую.

Фото надіслане читачами у листопаді минулого року. В одному з готелів Львівської області.