Три страны Европы хотят склонить Киев к переговорам, предлагая пакт с НАТО: в ISW объяснили, что с ним не так

Некоторые чиновники из Франции, Великобритании и Германии, по данным СМИ, выступают за заключение пакта между НАТО и Украиной, который предполагает меньшие гарантии безопасности, чем те, на которых настаивает Киев. Вероятно, этот документ отражает желание оказать давление на Украину, чтобы она согласилась на урегулирование начатой Россией войны путем переговоров на невыгодных условиях.

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Однако источник этой информации – издание The Wall Street Journal – сопоставил личную позицию своих собеседников с официальными публичными заявлениями президента США Джо Байдена, в которых не упоминалась дипломатия, и с опасениями лидеров Центральной и Восточной Европы, что преждевременные мирные переговоры будут способствовать дальнейшей российской агрессии. На это в отчете за 25 февраля указал американский Институт изучения войны (ISW).

В The Wall Street Journal писали, что конкретные положения пакта еще не определены. Источники журналистов сообщили, что это соглашение предоставит Украине передовую военную технику, оружие и боеприпасы, но не защиту по статье 5 или обязательство разместить силы Альянса в Украине. В это же время Киев заявляет, что хочет стать полноправным членом НАТО.

Официальные лица говорили, что пакт направлен на поддержку Украины, чтобы Силы обороны могли провести контрнаступление, которое посадит Россию за стол переговоров и сдержит любую российскую агрессию в будущем. Добавим: инициаторы пакта согласны с тем, что условия переговоров (в том числе где и когда они могут начаться) полностью зависят от Киева.

Собеседники издания при этом выразили сомнения относительно способности Запада выдержать длительные боевые действия и способности ВСУ полностью вернуть себе давно оккупированные территории, а также указали на большое количество потерь, угрожающее Украине в случае продолжительной войне.

В ISW подчеркнули, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков готовности пойти на компромисс в отношении заявленных им максималистских целей, которые включают нейтралитет, демилитаризацию Украины и фактическую смену режима в Киеве.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник уже комментировал указанный пакт. Он сказал, что это предложение не соответствует полному членству в НАТО, на которое претендовала наша страна. "Тем не менее, оно может быть шагом в правильном направлении, если оно является частью процесса, который в какой-то момент в будущем должен завершиться членством", – сказал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее новоизбранный президент Чехии Петр Павел выступил за вступление Украины в Североатлантический Альянс. Он убежден, что этот вопрос должен быть рассмотрен сразу же после завершения войны.

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина после своей победы станет членом НАТО. "Но сейчас фокус должен быть сделан на том, чтобы гарантировать победу Украины в войне", – отмечал он.

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