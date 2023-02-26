НАТО должно рассмотреть вступление Украины сразу после завершения войны, - избранный президент Чехии

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел выступил за вступление Украины в НАТО. Он убежден, что этот вопрос должен быть рассмотрен сразу же после завершения войны, которую развязала страна-агрессорка Россия.

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Об этом Петр Павел рассказал в интервью "Суспільному". Он отметил, что Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена Североатлантического альянса.

По словам президента Чехии, украинские защитники будут самыми опытными из всех, что станет преимуществом НАТО.

"Расширение НАТО за счет Украины усилило бы безопасность и стабильность в Европе. Мы должны сделать такой шаг, когда для этого будут условия", – отметил он.

Петр Павел объяснил, что с точки зрения международного права, как только Украина станет членом НАТО, находясь в состоянии войны, Североатлантический союз станет стороной этого конфликта.

"Так что нам нужно дождаться окончания войны и восстановления суверенитета Украины. И здесь встанет вопрос членства в НАТО. И на этом этапе я бы поддержал его, поскольку считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО – за соблюдение стандартов, за защита ценностей, которые важны для всех нас", – добавил он.

Напомним, британский премьер-министр Риши Сунак считает, что украинское государство в будущем станет членом Североатлантического альянса, но над сближением Киева с НАТО союзники должны работать уже сейчас. В частности, сейчас Киев нужно обеспечить вооружением.

Союзники НАТО также поддерживают будущее членство Украины в Альянсе. Однако сейчас его главные усилия сосредоточены на поддержке Киева в борьбе с российским агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг заявил, что Украина после своей победы станет членом НАТО. По его словам, победа – единственный путь Киева к более тесному евроатлантическому сотрудничеству.

Столтенберг также объяснил, почему Запад затягивает поставки Украине истребителей. Сначала нужно передать Киеву уже обещанные танки и системы ПВО, а на поставку боевых самолетов нужно гораздо больше времени, отметил генсек НАТО.