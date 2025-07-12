'Три элемента': Сибига озвучил 'рецепт' завершения войны в Украине

Для завершения войны, которую развязала Россия, существует три элемента "рецепта": помощь Украине, санкции и изоляция страны-агрессора и лидерство и привлечение США. Со своей стороны Киев, как никто другой, хочет установить мир и восстановить уважение к территориальной целостности и суверенитету государств.

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Об этом во время панельной дискуссии на Дубровницком форуме заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает пресс-служба МИД Украины. Политик надеется, что Соединенные Штаты введут более жесткие санкции против РФ.

"Рецепт завершения войны состоит из трех элементов: привлечение и лидерства Соединенных Штатов, повышение цены дальнейшей агрессии для РФ благодаря санкциям и дальнейшей изоляции, а также усиление Украины. Надеемся, что США введут новые санкции против РФ. Нужно также, чтобы 18-й санкционный пакет ЕС был синхронизирован с ними", – подчеркнул Сибига.

Он отметил, что главная цель этих инициатив – заставить Россию прекратить боевые действия на море, суше и в воздухе. По его словам, Украина предпринимает шаги для дальнейшего ограничения способности РФ финансировать свою военную агрессию, ведь основным источником наполнения российского бюджета остается продажа нефти. Поэтому Киев заинтересован в новых санкциях против РФ и усилении обороноспособности. Сибига также подчеркнул, что безопасность Украины неразрывно связана с трансатлантической стабильностью.

"Вчера прошло 4 месяца с тех пор, как Украина безусловно приняла предложение о полном прекращении огня. Сейчас время поиска дипломатического решения для достижения длительного мира. Украинский народ заслуживает мира", – сказал глава украинской дипломатии.

Сибига отметил, что инвестиции в оборонную промышленность Украины – это инвестиции в коллективную безопасность наших партнеров.

"Украина со своим ежедневным боевым опытом и оборонной промышленностью уже сегодня делает вклад в эту коллективную безопасность", – резюмировал политик.

Напомним, в МИД Украины объявили о масштабном обновлении своей структуры, что соответствует условиям военного времени и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам. Приказ уже подписал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам министра МИД, Украина будет призывать партнеров бороться с торговлей РФ, в частности путем введения санкций против тех, кто больше всего покупает нефть у страны-агрессора. Сейчас Россия зарабатывает больше, чем тратит на агрессию в Украине.

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