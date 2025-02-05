Третья мировая война в головах только у Путина и его последователей, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обсуждения касательно третьей мировой войны. По его словам, сейчас она только в головах российского диктатора Владимира Путина и его последователей.

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Речь идет о странах, активно оказывающих России поддержку, а именно о Северной Корее и Иране. Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое было опубликовано 4 февраля.

"Сегодня она в головах Путина, Северной Кореи и Ирана, и последователей, подобных им", – отметил он.

Именно поэтому эти государства, которые уже окрестили "осью зла", нужно остановить, подчеркнул гарант.

"Это нужно прекратить", – сказал он.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин, поздравляя новоизбранного президента США Дональда Трампа, намекнул на третью мировую войну, а также напомнил о целях так называемой СВО.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к окончанию горячего этапа войны, ведь мы хотим мира так, как этого никто не хочет в мире. В то же время он подчеркнул, что наше государство будет защищать свои интересы.

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