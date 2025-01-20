Напомнил о целях 'СВО' и намекнул на Третью мировую войну: Путин поздравил Трампа со вступлением в должность

Российский диктатор Владимир Путин уже поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа в присущей ему манере. В частности, во время своего выступления, он намекнул на Третью мировую войну и напомнил о целях так называемой СВО.

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Об этом сообщают российские СМИ. Приветствие Трампа было провозглашено в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ.

Путин подчеркнул, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по поводу российско-украинского конфликта и приветствует позицию республиканца в вопросах выстраивания отношений с Россией и избегания эскалации.

"Мы видим заявление новоизбранного президента США и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить третью мировую войну. Безусловно, мы приветствуем такой настроение и приветствуем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность", – сказал Владимир Путин.

Глава страны-агрессора назвал важнейшим по разрешению российско-украинского конфликта устранение первопричин кризиса.

"Что же касается самого урегулирования ситуации, то снова хочу подчеркнуть: его целью должно быть не короткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью дальнейшего продолжения конфликта. Это должен быть долгосрочный мир на основе уважения к законным интересам всех людей, всех народов, проживающих в этом регионе", – резюмировал свое поздравление Путин.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным в первые дни после инаугурации республиканца. Цель звонка – обсуждение личной встречи политиков в ближайшее время, чтобы попытаться найти путь к завершению войны в Украине.

Напомним, по словам Майка Волтца, Трамп решительно настроен добиться завершения войны России против Украины. По его словам, Владимир Зеленский также говорит о готовности сотрудничать с Трампом по этому поводу.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп планирует встретиться с российским диктатором "скорее всего" после инаугурации 20 января. Кремлевский лидер, по мнению республиканца, также стремится к этой встрече, потому что его война против Украины проходит "не очень хорошо для него".

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