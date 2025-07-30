Трамп заявил, что позволит украинцам, приехавшим в США, остаться до завершения войны. Видео

Президент США Дональд Трамп разрешил беженцам из Украины остаться на территории государства до завершения российско-украинской войны. Это заявление он сделал на фоне последовательной политики действующей администрации президента США по противодействию мигрантам и людям, получившим временный легальный статус во времена президентства Джо Байдена.

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Об этом сообщает Kyiv Post. В то же время авторы материала отмечают, что следует дождаться реализации заявлений Трампа, чтобы понять, будет ли оно иметь более широкие последствия для смягчения иммиграционной политики Вашингтона.

Что известно

Заявление о том, что гражданам Украины, которые бежали от войны и нашли приют на территории США, позволят оставаться на территории государства до завершения боевых действий, Трамп сделал во вторник, 29 июля.

"Мы это сделаем. У нас есть много людей, которые приехали из Украины, и мы с ними работаем", – заявил Трамп журналистам.

В Kyiv Post подчеркнули, что это заявление стало неожиданностью для многих. Ведь администрация Трампа последовательно воплощала в жизнь предвыборные обещания относительно ограничительного подхода к иммиграции. И, в частности, к тем людям, которые получили временный легальный статус по программам, начатым предыдущей администрацией: соответствующие программы Белый дом взялся закрывать с момента вступления Трампа в должность президента.

Во времена Байдена еще с апреля 2022 года была начата инициатива U4U, которая позволяла гражданам Украины находиться на территории США до двух лет. Программой воспользовались более 240 тыс. украинских беженцев.

С приходом к власти Трампа для них начались тревожные времена. Ведь его администрация рассматривала возможную отмену временного легального статуса для многих из них, что означало бы ускоренную депортацию этих людей.

Беспокойство усилилось из-за электронного письма, разосланного украинским беженцам министерством внутренней безопасности США в апреле этого года: оно информировало о закрытии программы, лишении их легального статуса и необходимости немедленно покинуть территорию США. И хотя впоследствии выяснилось, что письмо было отправлено по ошибке, ощущение шаткости ситуации это лишь обострило. В частности, на фоне того, что администрация Трампа приостановила рассмотрение новых заявок на U4U.

"В различных отчетах упоминались планы по использованию средств, изначально предназначенных для помощи беженцам, для финансирования "добровольного возвращения" иммигрантов, в частности украинцев, причем некоторые предложения предусматривали выплату до 1000 долларов США тем, кто согласился уехать", – пишет издание.

Впрочем, последние заявления Трампа, похоже, ознаменовали резкое изменение политики в отношении украинских беженцев. Kyiv Post уточняет, что формулировка "будем работать с ними" не дает понимания того, что именно планирует делать администрация Трампа. Однако "обязательство позволить украинцам остаться до конца войны обеспечивает столь необходимое ощущение безопасности населению, которое столкнулось с огромной неопределенностью".

"Этот шаг может уменьшить опасения относительно массовых депортаций и позволить тем, кто начал отстраивать свою жизнь в США, продолжать это делать без непосредственной угрозы депортации", – пишет издание.

Заявление Трампа уже приветствовали в организации Razom, которая базируется в США. Эта организация отстаивает интересы Украины и оказывает гуманитарную помощь.

"Невероятно обнадеживающе видеть, что президент Трамп признает, что украинцы, которые бежали от войны, хотят вернуться домой", – сказал политический аналитик Razom Дуг Клейн в разговоре с Kyiv Post.

Он также отметил важную связь между поддержкой обороны Украины и предоставлением беженцам возможности в итоге вернуться.

"Предоставив Украине инструменты, необходимые для защиты от России, он может обеспечить более быстрое окончание войны, чтобы они могли вернуться домой и отстроить страну... Украинские беженцы, конечно, хотят вернуться домой, и ответственным шагом Соединенных Штатов является обеспечение им безопасного дома, куда они смогут вернуться. Замечательно, что президент Трамп это признает, и я не сомневаюсь, что это сделает многих людей счастливыми", – считает Клейн.

Издание резюмировало, что пока остается выяснить, как именно будет реализовано обещание Трампа. А также свидетельствует ли оно о более широком смягчении иммиграционной позиции администрации.

"Однако сейчас это является решающим спасательным кругом для тысяч украинцев, которые оказались между разрушительными последствиями войны и сложностями иммиграционной политики США", – указано в материале.

Что предшествовало

Президент США накануне сократил срок для завершения войны против Украины, который он дал России, до "10 дней с сегодняшнего дня". Когда этот срок истечет, по словам Трампа, США намерены применить против России "тарифы и различные другие меры".

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