Россия полагается на своих союзников, в частности Китай, в преддверии возможных дополнительных санкций от Запада: в ISW раскрыли подробности

В условиях вероятного усиления санкционного давления страна-агрессор Россия полагается на своих союзников, в частности на Китай. Речь идет о прямой экономической поддержке и доходах от продажи энергоносителей.

Видео дня

В частности, РФ и КНР подписали меморандум о сотрудничестве в вопросе строительства газопровода "Сила Сибири-2", который соединит Россию и Китай через Монголию. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

РФ ищет рынки сбыта энергоносителей

После визита диктатора Владимира Путина в Китай министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что РФ согласилась продавать КНР 106 миллиардов кубометров природного газа ежегодно. Также Россия согласилась продавать КНР еще 2,5 миллиона тонн нефти через Казахстан.

Россия и КНР подписали соглашение об увеличении потоков природного газа по существующему трубопроводу "Сила Сибири" с 38 миллиардов кубометров до 44 миллиардов кубометров в год. В ISW отметили, что эти наземные трубопроводы упрощают для России и КНР уклонение от западных санкций.

Кроме того, посол Ирана в России Казем Джалали заявил 8 сентября, что первый этап поставок российского природного газа в Иран начнётся через несколько месяцев, и что российские и иранские переговорщики встретятся в ближайшие дни для окончательного согласования цен на российский природный газ.

Дипломат также рассказал, что Россия будет инвестировать в инфраструктуру для транспортировки природного газа в Иран, вероятно, через Азербайджан. По предварительным данным, для начала Россия продаст Ирану два миллиарда кубометров природного газа и может увеличить объёмы до 55 миллиардов кубометров в год.

Эксперты подчеркнули, что Россия экспортирует природный газ из Арктики в КНР, чтобы обойти западные санкции. Кроме того, российские государственные энергетические конгломераты готовятся к продаже облигаций в КНР, что усилит финансовую интеграцию между экономиками двух стран.

Что предшествовало

США и Европа активно рассматривают и готовят новые санкции против России. Это происходит на фоне эскалации войны в Украине и попыток Запада усилить экономическое давление на Москву.

Основные направления, по которым могут быть введены новые меры, включают вторичные санкции. Сейчас это наиболее значимый и обсуждаемый аспект. Вторичные санкции направлены не на саму Россию, а на третьи страны и компании, которые продолжают вести бизнес с ней, особенно в энергетическом секторе. Цель состоит в том, чтобы перекрыть доходы России, даже если они поступают через посредников.

Напомним, Европейский Союз (ЕС) разрабатывает 19-й пакет санкций против России – его могут официально представить уже 12 сентября. Ожидается, что в список ограничений попадут новые меры против всех российских банков, не исключается также запрет на выдачу россиянам туристических виз.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина может официально накладывать санкции на конкретные корабли и самолеты, которые участвуют в теневой деятельности России. Это позволит эффективнее блокировать пути обхода санкций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!