Трамп заявил, что до последнего будет бороться с соглашением о границе, к которому привязана помощь Украине

Одиозный американский политик Дональд Трамп заявил, что намерен до последнего бороться с соглашением Сената о государственной границе США. Также он похвалил спикера Палаты представителей Майка Джонсона за то, что тот объявил законопроект мертвым по прибытию в нижнюю палату.

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Более того, Трамп раскритиковал действия президента Джо Байдена на южной границе. Об этом сообщает издание Politico.

Бывший президент США назвал открытие границы "ужасным предательством Америки" и заявил, что будет бороться с этим изо всех сил.

"Нет никаких шансов, что я поддержу это ужасное предательство Америки, предусматривающее открытые границы. Этого не произойдет, и я буду бороться с этим до конца. Многие сенаторы пытаются обвинить меня в этом. Пожалуйста, обвиняйте меня, но лучше не иметь никакого законопроекта, чем плохой", – заявил Трамп.

Стоит отметить, что хотя текст законопроекта еще не опубликован, появление подробностей на этой неделе вызвало бурю в Конгрессе США. Двухпартийные переговорщики пытались сплотить республиканцев в Сенате в поддержку политики, которая изменит национальное иммиграционное законодательство. Однако Трамп еще больше усложнил переговоры, ввязавшись в дебаты в попытке расторгнуть сделку.

Примечательно, что проблема мигрантов уже давно является политической головной болью для Байдена, который с момента вступления в должность стал свидетелем рекордного уровня пересечения границы мигрантами. Согласно данным Таможенной и пограничной службой США, агенты пограничного патруля сообщили о рекордных 302 034 встречах с мигрантами в декабре 2023 года.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки набирает обороты скандал с ситуацией вокруг нелегальной миграции. В штате Техас официально отказались подчинятся требованию Белого дома убрать стену из колючей проволоки, которую строили вдоль границы с Мексикой.

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, чтобы обеспечить помощь Украине. В Сенате уже готовят иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов подавать прошение об убежище. Однако представители Республиканской партии выдвигают более жесткие требования.

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