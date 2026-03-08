Трамп упрекнул Стармера: нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили

Великобритания опоздала с решением направить авианосцы на Ближний Восток. Такая помощь от страны уже не нужна.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Соответствующее сообщение обнародовано в социальной сети Truth Social.

Американский лидер раскритиковал намерение Великобритании отправить два авианосца на Ближний Восток. Он отметил, что Лондон только сейчас начал серьезно рассматривать такое решение.

В своей заметке политик вспомнил премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Трамп отметил, несмотря на то что Соединенное Королевство когда-то было одним из важнейших союзников США, предложенная помощь пока не нужна.

"Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, возможно, самый большой из всех, наконец серьезно задумывается над тем, чтобы отправить два авианосца на Ближний Восток. Все хорошо, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны... Но мы будем помнить. Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили", – заявил Трамп.

Ранее стало известно, что в Великобритании готовят авианосец HMS Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке. При этом срок предупреждения о его перемещении сократили вдвое – пять дней вместо десяти. Это означает, что корабль сможет быстрее реагировать, если будет принято решение о его развертывании.

Также OBOZ.UA сообщал, Соединенные Штаты Америки уничтожили авианосец иранского флота Shahid Bahman Bagheri, который был носителем ударных беспилотников, в самом начале операции "Эпическая ярость". Американские военные затопили переоборудованный контейнеровоз в Персидском заливе.

