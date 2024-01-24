Прошел один год и триста тридцать два дня войны. Карты ISW по прежнему не радуют и показывают медленное продвижение россиян вперед. В зависимости от позиции (за Украину или против) это можно считать успехом ВСУ потому, что россияне за это продвижение платят огромную цену, а можно считать успехом путинского войска потому, что оно все же продвигается, хоть и такой ценой.

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Турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО. Теперь дело осталось за Венгрией. Орбан и тут, по своему обыкновению, крутит какую-то поганку. И вот теперь он послал шведскому премьеру Кристерссону приглашение посетить Венгрию для обсуждения этого вопроса.

Казалось бы: чего тут обсуждать? Возьми и проголосуй как все остальные сделали. Но что ты… Как можно? А покуражиться? А что-то выпросить? А цену себе набить? Противно все это. Но что поделаешь. Видимо шведам придется и эту чашу испить до дна.

В США вопрос о помощи Украине похоже вообще ушел на второй план. Никаких серьезных подвижек сегодня опять нет. Лидеры верхней палаты Конгресса - Сената говорят о том, что они до конца недели должны согласовать какой-то компромиссный документ, в котором сведены воедино и запросы республиканцев по изменению миграционной политики и помощь Украине, Израилю, Тайваню и т.д. И что этот документ будет решительным шагом вперед и процесс выделения помощи Украине сдвинется с мертвой точки.

Но в нижней палате - Палате Представителей (которая, собственно, и принимает решение о выделении денег) ее спикер Джонсон говорит совсем другие вещи. Он говорит, что ему не нужен никакой компромисс с демократами по миграционной политике. Что у республиканцев есть вполне конкретный проект закона об изменении этой политики. И его нужно просто принять. Весь, без изъятий, целиком. И тогда они проголосуют за помощь Украине. А то, что сенаторы там у себя в верхней палате ваяют, это их дело. И нижняя палата к этому не имеет никакого отношения.

Вот и решайте: сдвинулся процесс с мертвой точки или нет. Мне кажется, что нет. Байден мечет громы и молнии. Белый дом сегодня устами спикера Кирби заявил, что все плохо и без американской помощи военная катастрофа украинской армии неминуема и все вот-вот рухнет. Но выглядит это все уже как какой-то дежурный номер.

Похоже в Вашингтоне всех устраивает нынешняя ситуация. Республиканцы говорят, что во всем виноваты демократы. Демократы - что республиканцы. И по окончании рабочего дня они все, усталые и довольные, возвращаются по домам, едят свой ужин, смотрят телик и ложатся спать.

А тем временем россияне обстреливают украинское города, гибнут люди, разрушаются дома, заводы, электростанции и ситуация становится все хуже и хуже. Вот и сегодня россияне опять обстреляли Харьков. Опять погибли люди. Опять было попадание в жилой дом. Опять разгребали завалы и т.д.

Но это никак не поменяло распорядок дня американского чиновника ни в Конгрессе, ни в Белом Доме. У него есть дела и поважнее, чем война в Украине. Например - выборы. Ведь осенью в США не только выборы президента, но т.н. "промежуточные" выборы в Конгресс и еще выборы губернаторов в 36 штатах. Так что теперь уже времени на Украину совсем нет. Вы уж как-то там сами, своими силами, а нам не до вас, своих дел по горло…

Думаю, Украине нужно смотреть на вещи трезво и понимать, что как минимум до осени ей нужно рассчитывать только на европейскую помощь. Благо хоть Европа не отказывается помогать. А там, глядишь, Трамп победит и появится хоть какая-то надежда.

А если нет - то нет. Уж лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Хотя лично я (о великая сила моих прогнозов!) все же больше ставлю на то, что Трамп Украине поможет. Хотя бы потому, что Байден ее сдал. Как говорится, сработает на контрасте. Но ждать этого еще десять месяцев.

Это будут самые тяжелые месяцы за всю войну. Но я верю, что Украина сможет их пережить.

Слава Украине!🇺🇦

Сегодня в Газе погибли 24 израильских солдата. Это самые большие единовременные потери ЦАХАЛа в этой войне с ХАМАСом.

Пишут, что израильтяне заминировали несколько домов для подрыва, но заряды сдетонировали раньше времени и те, кто не успели эвакуироваться - погибли. Ужасная трагедия. Всем сердцем я соболезную семьям погибших солдат.

Сегодня Израиль предложил ХАМАСу двухмесячное перемирие в обмен на всех заложников. Что ответит ХАМАС - скорее всего, будет известно лишь завтра. Поживем - увидим. Вот такие дела…

I❤️🇮🇱