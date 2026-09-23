Трамп удивил заявлением о бальном зале на встрече с Зеленским: реакция президента Украины попала на видео

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН лидер США Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением и пошутил по поводу огромного ажиотажа вокруг их переговоров. Американский президент отметил, что для такой встречи мог бы понадобиться значительно более просторный зал, ведь вокруг переговоров возник большой интерес.

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На опубликованном видео видно, как украинский президент с улыбкой и удивлением реагирует на слова и ироничный тон американского коллеги. Информацию собрал OBOZ.UA.

Трамп заявил, что для встречи нужен бальный зал

Во время общения с прессой Трамп заметил, что хотел бы провести встречу в значительно более просторном помещении, чтобы вместить всех желающих.

"Жаль, что у нас нет бального зала. Если бы у нас был бальный зал, мы могли бы принять две тысячи человек. Но у нас очень маленькая комната", — сказал он.

Американский политик также подчеркнул, что встреча с Зеленским вызвала значительный интерес со стороны СМИ и дипломатов.

"Как сообщила одна из газет, это самый популярный билет, который они видели за долгое время. Когда к власти приходит президент Си — почти так же жарко, как когда Зеленский приезжает в город", — заявил Трамп.

Совместные шутки и реакция на вопросы журналистов

Слова Трампа вызвали улыбку и удивление у Владимира Зеленского. Украинский лидер отнесся к сравнению со смехом и демонстрацией раскованности, спокойно и дружелюбно наблюдая за реакцией журналистов в зале.

Когда одна из репортеров поинтересовалась у Трампа, пригласит ли он Зеленского в бальный зал в следующий раз, американский политик подхватил дружескую атмосферу и добавил, что это будет "в рамках бюджета и опередит график".

Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе переговоров президенты обсудили войну России против Украины и возможность договориться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Как писал OBOZ.UA, команды Украины и США работали над организацией встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке. Стороны также прорабатывали содержание предстоящих переговоров.

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