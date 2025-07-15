Трамп спрашивал Зеленского, почему Украина не бьет по Москве: в WP раскрыли детали разговора

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует усилить давление на Россию. В частности, больше бить по территории страны-агрессора.

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Как утверждается, та он сказал в предыдущем разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским на прошлой неделе. Об этом говорится в публикации The Washington Post.

Издание отмечает, якобы решимость Трампа оказать давление на российского диктатора Путина проявилась в диалоге с Зеленским еще 4 июля после очередной массированной российской атаки.

По словам источников, американский лидер спросил украинского коллегу, почему Киев не ударил по Москве.

"Мы можем, если вы дадите нам оружие", – по данным WP, ответил Зеленский.

Собеседники издания добавили: Трамп заявил, что Украине нужно усилить давление на Россию, причем не только на ее столицу, но и на Санкт-Петербург.

Напомним, что 4 июля президент Владимир Зеленский обсудил с американским лидером российские массированные обстрелы, ситуацию на фронте, укрепление ПВО, возможности совместного производства оружия и дипломатический процесс. Впоследствии он назвал этот диалог с Трампом лучшим из тех, что были за все время общения.

Накануне, 14 июля, Зеленский снова поговорил со своим американским коллегой. На этот раз президент поблагодарил Трампа за готовность США поддерживать Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выступления в Белом доме 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести тарифы в размере 100% против России и ее торговых партнеров. По его словам, это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на мирное соглашение по Украине.

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