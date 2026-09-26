Как распознать безопасные грибы в лесу и на что обратить внимание: делимся советами

Середина сентября, начало октября – пик грибного сезона. Именно в это время лучше всего собирать вкусные и безопасные грибы, среди которых особое место занимают белые грибы, лисички, опята. Но, нужно помнить, что иногда даже хорошо знакомые виды могут представлять опасность, например, когда гриб старый, поврежденный или вырос в неподходящем месте.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно собирать грибы и на что обратить внимание, и главное – рекомендациями от Министерства здравоохранения.

Как визуально понять, что гриб опасный

Существует распространенное представление: если гриб едят черви, значит, он точно не ядовит. Но ориентироваться на это нельзя.

Наличие червей не является способом определить съедобность гриба. Точно так же нельзя делать выводы о безопасности по запаху, вкусу или внешнему виду.

Министерство здравоохранения советует собирать только те грибы, которые человек хорошо знает, а при малейшем сомнении — отказаться от них.

Во время засухи грибы лучше оставить в лесу

Это один из менее очевидных нюансов. Госпродпотребслужба и Минздрав отдельно предостерегают от сбора грибов в засушливую погоду.

Объяснение заключается в том, что в таких условиях гриб теряет воду, а концентрация токсичных веществ может увеличиваться. Поэтому даже знакомый вид в жару и засуху лучше не класть в корзину.

Молодой гриб тоже не всегда безопаснее

Маленькие грибы часто кажутся лучшими для сбора – они молодые, чистые и выглядят привлекательно. Однако именно у очень молодых экземпляров признаки, по которым их определяют, могут быть еще нечетко выражены.

Поэтому официальные рекомендации советуют не собирать ни слишком молодые, ни старые и перезрелые грибы

Место, где вырос гриб, не менее важно, чем то, как он выглядит

Даже съедобный гриб не стоит собирать возле автомобильных трасс, промышленных предприятий, свалок или на других загрязненных территориях.

Грибы способны накапливать различные загрязнители, в частности тяжелые металлы. Именно поэтому место сбора — важная часть оценки безопасности грибов.

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