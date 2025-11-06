"Трамп создал для себя кошмарную ситуацию": дипломат объяснил, в какую "ловушку" попал президент США

Президент США Дональд Трамп оказался в сложной политической ситуации, которую сам себе создал своими противоречивыми заявлениями и шагами относительно войны в Украине. Его попытки давить на союзников экономическими методами не дали результата.

Более того, позиция американского лидера по поддержке Киева вызвала недовольство даже среди собственных сторонников. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

По его словам, Трамп пытается действовать по той же логике, что и в торговой политике – применять экономические рычаги для давления. Однако в отношении Украины и России этот подход не работает: товарооборот между странами минимальный, а тарифная политика не имеет никакого влияния.

"Он прямо говорит: когда приходилось работать с Камбоджей и Таиландом, Индией и Пакистаном, Руандой и Конго – я говорил: "Не будете мириться – введу 100% пошлины". И все сразу соглашались. Вопрос: как можно применить тарифы в отношении России и Украины? Когда с Россией минимальный товарооборот, с Украиной – незначительный, и тема тарифов вообще не играет никакой роли", – объяснил Бессмертный.

Дипломат подчеркнул, что сейчас Трамп фактически не имеет инструментов прямого влияния ни на Киев, ни на Москву. Помощь Украине поступает преимущественно через Европу, а не непосредственно из США, поэтому Вашингтон потерял рычаги давления.

В то же время сам Трамп сталкивается с внутренним политическим давлением – 78% его сторонников считают, что он неправильно ведет себя в отношении Украины, также недавние местные выборы показали снижение поддержки.

"В итоге ему надо бежать за европейцами, неслучайно буквально в последние дни заговорили о том, что проанализировав Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, Трамп, возможно, меняет приоритеты и возвращается к европейской и североатлантической политике. Но ведь он одновременно выводит войска. Фактически Трамп создал для себя кошмарную ситуацию, из которой выйти чрезвычайно трудно. Как он будет из этого вылезать – предсказать сейчас почти невозможно", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп заявил, что продолжает верить в то, что он способен убедить российского диктатора остановить войну против Украины. На этот раз на урегулирование агрессии РФ против Киева американский лидер отвел себе "несколько месяцев". Трамп предположил, что рычагом влияния на Путина является желание главы Кремля возобновить торговлю с США.

