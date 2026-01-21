'Трамп склонен повышать ставки': дипломат оценил, могут ли США пойти на силовой сценарий по Гренландии

Риторика Дональда Трампа относительно возможного "взятия" Гренландии и введения пошлин против Европы не имеет рациональной основы в сфере безопасности, но может иметь далеко идущие политические последствия. По оценке дипломата Олега Шамшура, президент США склонен не к компромиссам, а к повышению ставок из-за угроз, что усиливает напряженность в трансатлантических отношениях.

Об этом бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявил в интервью для OBOZ.UA. Эксперт комментирует решения в политике Дональда Трампа относительно Европы и Гренландии.

Ситуация вокруг Гренландии искусственно превращена в кризис. Он отмечает, что еще с 1951 года действует соглашение между США и Данией, которое позволяет американской стороне почти неограниченное военное присутствие на острове. Кроме того, Дания является членом НАТО, что делает любые вопросы безопасности предметом внутреннего обсуждения в Альянсе, а не основанием для ультиматумов.

Дипломат подчеркивает, что аргументы об угрозе со стороны Китая или России в Арктике не объясняют резких заявлений Трампа. Даже экономический фактор, в частности доступ к редкоземельным металлам Гренландии – не является конфликтным, ведь и Копенгаген, и власти острова открыто заявляют о готовности принимать американские инвестиции.

Шамшур считает, что ключевым мотивом является личное стремление Трампа войти в историю как лидер, который "расширил" территорию США. Именно этим он объясняет и заявления о Канаде как возможном 51-м штате, и жесткую риторику в отношении Гренландии. В то же время такая политика, предостерегает дипломат, может привести не к усилению американского влияния, а к реальному ослаблению НАТО.

Отдельную опасность представляет готовность части окружения Трампа оправдывать любые его шаги, даже противоречащие дипломатической логике. Это создает риск сценария, при котором США могут оказаться в конфронтации с европейскими союзниками. Единственным сдерживающим фактором он называет внутреннее сопротивление в самих Соединенных Штатах – как со стороны демократов, так и части республиканцев.

Дипломат также обращает внимание, что внешние кризисы для Трампа часто становятся инструментом отвлечения внимания от внутренних проблем – экономического давления на население и социального недовольства. Однако, по результатам опросов, эффективность такой тактики снижается. Несмотря на это, Шамшур не видит признаков готовности Трампа отступать: наоборот, он прогнозирует дальнейшее использование пошлин, жестких заявлений и политики давления как основного инструмента действий США на международной арене.

