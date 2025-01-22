Трамп сделал подарок Путину. Подарил ему 100 дней, чтобы восстановить контроль на Курщине. О 24 часах - забыл и выбросил, потому что уже получил должность, а с Путиным хочет договориться

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Трамп дал спецпредставителю Келлогу 100 дней, чтобы вроде бы "установить мир".

Но на самом деле Трамп дал 100 дней Путину. Очевидно, его об этом попросили. Кремль говорит, что никогда не сядет за стол переговоров, пока ВСУ на Курщине. Это будет унизительно для диктатора.

Но все дедлайны, которые Путин ставил своим батракам, сорваны. Новый дедлайн был в начале февраля. Уже понятно, что он тоже не будет исполнен. И мясо из КНДР не помогает. ВСУ работает на высоте.

Похоже, Путин попросил 100 дней, чтобы "решить этот вопрос". 100 дней – это будет как раз под 9 мая. Окружение Путина уже связывало эту дату и окончание русско-украинской войны.

Кремль попытается продать переговоры как вторую победу. Соединить вожделенное восстановление контроля на Курщине с переговорами, чтобы показать: смотрите, как и деды, мы снова смогли.

Трамп, видимо, решил, что это хорошая идея – дать Путину сохранить лицо. Поэтому он дал Путину не сутки (как обещал закончить войну), а 100 дней - на Курщину.

Но и Трамп, и Путин еще удивятся. Простые решения никогда не работают. И это не сработает тоже.

Ну и раздельно. Дорогие друзья, война не закончится ни завтра, ни через 100 дней, ни через год. Война будет продолжаться еще много лет. Не тратьте надежды. Готовьтесь. Сразитесь. Мы на верном пути. И ни одна сила в мире нас не справится.