'Трамп решительно поддерживает Гегсета': в Белом доме опровергли слухи об отставке министра обороны

Белый дом опроверг слухи об отставке министра обороны Пита Гегсета на фоне скандала с утечкой секретных военных данных через чаты в Signal. Информацию, что администрация Дональда Трампа якобы ищет нового главу Пентагона, назвали фейком.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп решительно поддерживает Пита Гегсета.

"Эта публикация на NPR является полной фейковой новостью, основанной на одном анонимном источнике, который явно не имеет ни малейшего представления о том, о чем оно говорит. Как заявил президент Трамп сегодня утром, он решительно поддерживает министра обороны Пита Гегсета", – написала Левитт в соцсети Х.

Напомним, ранее сайт радиостанции NPR опубликовал новость о том, что Белый дом начал процесс поиска нового министра обороны на фоне развернувшегося вокруг Гегсета очередного скандала. Радиостанция ссылалась на "американского чиновника, не уполномоченного выступать публично". Некоторые западные СМИ подхватили эту информацию.

Президент США Дональд Трамп встал на защиту своего министра обороны Пита Гегсета, который снова стал объектом критики из-за нового скандала с секретными данными в чате Signal. По словам американского лидера, глава Пентагона "прекрасно справляется со своей работой".

Гегсет уже во второй раз попал в скандал из-за использования чата Signal. В этот раз выяснилось, что он делился планами военной операции против хуситов с супругой, братом и адвокатом. Причем глава Пентагона продолжал использовать второй чат даже после инцидента со сливом военных данных, в котором были задействованы все высшие должностные лица администрации Дональда Трампа по национальной безопасности.

Сам министр обороны США Пит Гегсет подверг критике СМИ из-за новостей о том, что он использовал еще один чат в Signal для обсуждения секретных военных планов. Возмущенный глава Пентагона заявил, что СМИ "снова и снова распространяют ложь".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно также стало известно, что Пит Гегсет приводил свою жену на секретные встречи в Пентагоне. По данным СМИ, экс-продюсер Fox News Дженнифер Гегсет присутствовала по меньшей мере на двух встречах с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация, в том числе и об Украине.

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