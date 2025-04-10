Трамп раздражен, что Путин не выполняет условия 30-дневного режима тишины, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его американский коллега Дональд Трамп раздражен из-за действий страны-агрессора РФ. Российский диктатор Владимир Путин не выполняет обещания по поводу временного перемирия и затягивает таким образом достижение мира.

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Украина же поддерживает план американского лидера. Об этом Зеленский сказал 9 апреля во время встречи с журналистами.

"Я думаю, что Трамп раздражен тем, что Путин не выполняет то, что он ему обещал. Думаю, что раздраженность его больше, чем мы представляем. Потому что фактически его план мы поддерживаем своими шагами. Безусловно. А Путин делает все вопреки", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что временное прекращение огня в Украине является идеей Трампа и может дать толчок к окончанию войны. Глава государства надеется, что президент США в какой-то момент сможет отреагировать на то, что доверять Путину невозможно.

"И нужно Путина ставить в соответствующие условия, после которых Путин будет выполнять свои обещания тому или иному лидеру, в данном случае Трампу. И мне бы очень хотелось, чтобы это время наступило быстрее", – добавил украинский президент.

Напомним: президент Владимир Зеленский сообщил, что 30-дневное перемирие, охватывающее Черное море и энергетику, вступило в силу 25 марта. В Кремле же заявили, что по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии достигнута договоренность о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши призвала Украину и Россию соблюдать договоренность о прекращении огня. Это должно стать начальными шагами, которые защитят жизни и могут создать основу для достижения крепкого мира.

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