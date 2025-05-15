Трамп рассматривает возможность введения вторичных санкций против России: что может стать причиной

Президент США Дональд Трамп всегда рассматривает введение вторичных санкций против России. Причиной этого является продолжающаяся война с Украиной и поддержка Ирана со стороны Москвы.

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В разговоре с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп отметил, что такой шаг всегда остается "на столе", когда речь идет о сдерживании опасных режимов. По его словам, подобные ограничения уже доказали свою действенность. В частности, он напомнил, как во время своего президентства довел Иран до экономического коллапса именно благодаря вторичным санкциям.

"Как я уже сказал, я не хочу говорить об этом, но я всегда рассматриваю вторичные санкции", — ответил Трамп на вопрос о санкциях против России за вторжение в Украину и поддержку Ирана.

По словам американского лидера, он уже "довел Иран до банкротства, введя вторичные санкции". Трамп вновь повторил заявления о том, что нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года не произошло бы, если бы он тогда возглавлял США. Он также убежден, что Ирану необходимо помешать создать ядерное оружие любой ценой — дипломатически или иным путем.

"Как вы знаете, я снова ввел вторичные санкции против Ирана, надеюсь, что они примут правильное решение. Так или иначе, что-то произойдет. Они не могут иметь ядерного оружия. Поэтому мы сделаем это или дружественным или недружественным способом", - добавил республиканец.

Прокомментировал Трамп и информацию, которая появилась в американской прессе относительно компании из ОАЭ, которая якобы использует криптовалюту, связанную с его именем. Он ответил, что ничего об этом не знает, но при этом подчеркнул: "Я большой поклонник криптовалют".

Также Трамп заявил, что верит в будущее искусственного интеллекта, и считает, что США должны иметь ведущую позицию в этой сфере. Он заверил, что Америка сейчас опережает Китай в развитии этой критически важной технологии.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 мая Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России, который охватывает более 150 нефтяных танкеров из "теневого флота", 70 компаний и физических лиц, в том числе из ОАЭ, Турции, Вьетнама и Узбекистана, помогающих обходить ограничения. Пакет также предусматривает санкции за нарушение прав человека, гибридные атаки и использование химического оружия, направленные на ключевую военную и энергетическую инфраструктуру РФ.

Ранее российский диктатор Владимир Путин призвал россиян не бояться западных санкций, хотя признал необходимость быть готовыми к любым действиям со стороны "недружественных стран". При этом он позволил себе грубое оскорбление в адрес западных правительств, назвав их "придурками"

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