Путин похвалялся, пугая мир своей очередной аналоГОВНЕтной ракетой Буревестник, которая умеет долго и далеко летать и которую специалисты сравнивают со знаменитым "котом Шредингера" (известный придуманный парадокс, связанный с квантовой физикой, для вынужденного преодоления - через жизнь кота - неопределенности "есть/нет").

Ну а Трамп рассказал, что ему такое и не нужно, ибо у него и так лучшая в мире атомная подводная лодка находится "прямо возле их берегов" и что Путину стоило бы не испытаниями заниматься, а прекратить войну в Украине, которая "должна была длится одну неделю".

Кроме того, путинскому летающему коту в мешке теперь фактически в определенном смысле противостоит и наша стратегическая подруга (пока что снова так!) бывшая нефтегазовая партнерша мордора КНР, ведь доброжелательный Трампушка с ней возобновляет отношения, отменяя пошлины в обмен на отмену ею экспортных стратегических ограничений - по логике [перевожу]: мы тебе экспортировать с пользой для тебя разрешаем, так уж экспортируй, бля, и не выэтосамывайся.

(Тем временем путинский спикер Песков сообщил, что спецпосланник Дмитриев, вернувшись недавно из США, где проходил его сверхважный дипломатический визит, с Путиным после этого не встречался, а говорил ли с ним по телефону, ему неизвестно: "мог [!!!] разговаривать".

Вот такой политмусор из мордора шлют в Америку, и такой же рассказывает о нем журналистам.)