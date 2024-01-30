1. После того, как снялись почти все республиканские конкуренты Трампа, ему советовали немедленно предложить Никки Хейли должность вице-президента в случае его победы и разработать с ней общую программу.

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Если бы это было осуществлено, Трамп не только бы стопроцентно выиграл выборы, а это ещё и была бы пара национального единства. Впрочем, они оба за последние дни столько рассказали друг о друге, что после этого вместе уже не идут. Исторический шанс утрачен.

Очень жаль. Правда, тогда бы пришлось срочно искать нового Ли Харви Освальда, но то уже было бы делом техники.

2. В Украине распространяется информация о соцопросе, который, с моей точки зрения, разжигает межнациональную и языковую рознь. Странные ответы (лично я даже не верю), но ещё более странные вопросы (такое впечатление, что заказал их мордор).

Не хочу вдаваться в подробности и делать рекламу тем, кто это провёл, но страна наша от таких опросов крепче не станет.