'Есть только одна стратегия': Трамп заявил, что планирует 'как можно быстрее' встретиться с Путиным, и высказался по поводу войны в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп собирается встретиться с российским диктатором "как можно скорее" после инаугурации 20 января. Кремлевский лидер, по мнению американского президента, также стремится к этой встрече, потому что его война против Украины проходит "не очень хорошо для него".

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Такое заявление Трамп сделал в понедельник, 13 января, пишет Reuters. Он не раскрыл подробностей относительно графика первой после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины встречи глав двух государств.

По словам Трампа, он хочет встретиться с Путиным как можно быстрее, однако эта встреча не может состояться до 20 января, когда состоится инаугурация президента США. Трамп также добавил, что единственная стратегия, которая может положить конец российско-украинской войне, "зависит от Путина".

"Есть только одна стратегия, и она зависит от Путина, и я не могу представить, что он слишком доволен тем, как все пошло, потому что для него это тоже пошло не очень хорошо. И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... тебе нужно попасть в офис (Белый дом. – Ред.). Для некоторых вещей ты должен быть там", – отметил он.

Он не раскрыл подробности графика предстоящей встречи, которая станет первой после начала полномасштабной российской агрессии против Украины для глав США и России.

Днем ранее будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что телефонный разговор между президентом США и Путиным может состояться в "ближайшие дни или недели".

Напомним, Уолц также ранее заявил, что Трамп готов снять ограничения на дальнобойное оружие для Украины с одной целью: вынудить Путина пойти на переговоры. Будущий советник президента США по нацбезопасности убежден, что экономика и военная машина Кремля очень быстро выдохнутся. И США с помощью определенных рычагов влияния, одним из которых является снятие ограничений по дальнобойному оружию, могут сделать российского диктатора более покладистым.

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