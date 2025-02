По словам Фрэнсиса Фукуямы, "по сути, Трамп возродил идею XIX века о сферах влияния: большие государства должны иметь возможность контролировать географически близкие к ним регионы". О том. что деятельность президента США коррелирует с тем, что делали императоры, короли и премьеры великих держав XIX века, пишут и другие аналитики. Мол, "Трамп возвращает мир в XIX веке". А по-моему, даже в XVIII-е.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Чому? Насамперед тому, що в ХІХ столітті навряд чи хтось би називав війни за незалежність "безглуздими", як-от Трамп називає збройний опір України відвертим імперським зазіханням Росії – крім хіба що найтупіших колонізаторів. Адже вже перша чверть ХІХ століття – це не лише друга Війна за незалежність США (1812-14), а й війни поляків проти Австрії, Пруссії та Росії, які "по-братерськи" поділили Річ Посполиту у 1795 році, це хвиля визвольних воєн іспанських колоній у Латинській Америці (1810-26), це початок війни Греції за незалежність (1821), яка зрезонувала у всій Європі…

А Трамп постійно називає війну України проти російських агресорів "безглуздою". Бо ж вона спричиняє великі руйнації, на ній гинуть найкращі молоді люди, занепадає економіка і так далі… За цією логікою, обидві Війни за незалежність США були "безглуздими", чи не так? Тим більше друга, коли британські війська окупували Вашингтон і спалили чимало будинків, в тому числі перший Білий Дім і Конгрес. А скільки молодих і не молодих американців на ній загинуло! Чом би не домовитися з королем Джорджем ІІІ, дарма, що він заперечував саме право американців бути навіть автономною частиною імперії, правив Англією по-диктаторському та з кожним роком усе виявляв усе більше ознак божевілля?

Власне, це не перша українська війна за незалежність. А як оцінити тоді війну 1918-21 років проти "червоної" Росії? Теж як "безглузду"? А чого ж тоді Володимир Затонський, більшовицький діяч, писав Леніну: "Тричі ми завойовували Україну і тричі український народ давав нам копняка під зад"? І Ленін домігся радикальної зміни більшовицької політики з українського питання – ще у 1917 році більше. ніж про "обласну автономію" (зверніть увагу – не "національну"!) для України не йшлося, а в 1921 році УСРР була визнана як незалежна держава (бодай номінально) і знов-таки змушено в ній розпочали українізацію. На додачу до цього не забуваймо, що українці стали співтворцями "дива на Віслі" у 1920-му, коли опір другої Речі Посполитої та УНР завадив більшовицькій російській армії "напоїти червоних коней водою Вісли та Рейну", тобто покласти до ніг Кремля Європу.

Та головне в іншому. Президент США де-факто надто вже прагне наслідувати абсолютного монарха, для якого незалежна судова влада, вільна преса, незручні закони – це обтяжливі речі. Лише один приклад. Трамп розпорядився перейменувати Мексиканську затоку на Американську наприкінці січня. За його словами, це допоможе "забезпечити майбутнім поколінням американців можливість вшановувати пам'ять героїв та історичні цінності". Наслідком це мало те, що журналістів інформаційного агентства Associated Press позбавили доступу до Білого дому. Також їм заборонено підніматися на борт літака президента США. Про це 14 лютого заявив заступник керівника апарату співробітників Білого дому Тейлор Бадович на своїй сторінці в X. "Associated Press продовжує ігнорувати законну зміну географічної назви Американської затоки. Це рішення не тільки вносить розкол, а й оголює прихильність Associated Press до дезінформації". Яку в біса "законну"? Такі перейменування – компетенція міжнародних структур, бо Мексиканська затока не є територією США. І дезінформацією займається наразі Білий дім. Але що з того його очільнику та його пахолкам!

У стилі імперії минулих часів і прагнення США диктувати "дрібним" державам, які їм мати уряди, яким політичним силам надавати преференції, як проводити вибори. Варто згадати не тільки пряму підтримку німецьких правих радикалів Ілоном Маском і Джей Ді Венсом, а й заяву останнього щодо порушення демократії внаслідок рішення румунської судової влади про скасування результатів першого туру президентських виборів і проведення цих виборів заново. Цікава річ: віцепрезидент США вважає, що сильна та незалежна судова влада – це порушення засад демократії. Насправді навпаки, так вважалося завжди, в тому числи батьками-засновниками Штатів.

Утім, хіба тільки це засвідчує прагнення Трампа політично відбудувати світ XVIII століття? Згадаймо неодноразово висловлену ним ідею "купити Гренландію"? Це теж або XVIII, або самий початок ХІХ століття. Скажімо, Штати купили у Франції Луїзіану у 1803 році, разом із усім її населення. Втім, була ще купівля у Росії Аляски у 1867 році, але на той час це мало вигляд радше винятку, ніж правила у міждержавних відносинах. Власне, сама Росія хотіла продати непотрібну їй, "обтяжливу" колонію…

І ще стосовно колоній. Угода Трампа про українські надра схожа на розподіл африканських колоній у XVIII столітті. Таку думку наводить The Washington Post. Адже у своєму нинішньому вигляді така угода може призвести до передачі права на видобуток ресурсів України без гарантій їхньої реальної розробки та , головне, без гарантій безпеки для українців.

Не можна не згадати й антивакцинаторство самого Трампа й особливо його міністра охорони здоров’я Роберта Кеннеді-молодшого. Якраз наприкінці XVIII століття, у 1796 році британський лікар Едвард Дженнер відкрив і експериментально підтвердив, що щеплення коров’ячої віспи створює у людини імунітет від натуральної віспи. Негайно здійснявся лемент і почалися акції, що мали завадити запровадженню масового щеплення. Що тільки не говорили та не писали тодішні антивакцинатори! Найлагідніше, так би мовити, твердження з числа всіх – що у вакцинованої людини починають рости коров’ячі роги. А, можливо, що і диявольські…

Утім, достатньо. Деякі вітчизняні аналітики, втім, вважають, що це тільки політичне шоу, відтак Україні слід знайти спосіб "вписатися в шоу Дональда Трампа". Можливо. Тільки не треба забувати, що політичні шоу – це насправді дуже серйозно, коли вони затягуються. І друге: наскільки успішно Трамп і його команда зуміють "зануритися" у XVIII століття? Чи у його кінець, де Штати вже існують, чи глибше, де їх узагалі немає?