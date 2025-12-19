Трамп подписал оборонный бюджет США на 2026 год: какая помощь предусмотрена Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал законопроект по оборонному бюджету страны на 2026 год. Его общая сумма составит 901 млрд долларов.

Часть средств, а именно – 800 млн долларов, предусмотрена для Украины. Подробнее сообщается на сайте Белого дома.

Подробности

В частности, закон о национальном обеспечении обороны на следующий год американский лидер подписал 18 декабря.

Закон охватывает финансирование на 2026 финансовый год и касается, в частности, программ Министерства обороны США, военного строительства, национальных инициатив по безопасности Министерства энергетики, разведывательных органов и Государственного департамента.

Среди прочего документ предусматривает шаги, направленные на повышение социального обеспечения американских военнослужащих, и предоставляет дополнительные полномочия для реализации реформ в сферах национальной и международной безопасности, торговли и судопроизводства.

Также подписанный Трампом документ закладывает рекордный объем ежегодных оборонных расходов – 901 миллиард долларов.

Помощь Украине

Отдельно в нем предусмотрена поддержка Украины. В целом это 800 миллионов долларов в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности. Средства планируют направить равными частями, по 400 миллионов долларов в 2026 и 2027 годах, на закупку американского вооружения для нужд Вооруженных сил Украины.

Что предшествовало

Сенат Соединенных Штатов одобрил рекордный оборонный бюджет на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено отдельное финансирование для поддержки Украины. За проект Закона об ассигнованиях для национальной обороны США (NDAA) проголосовали 77 сенаторов, еще 20 выступили против.

Как писал OBOZ.UA, недавно в США объявили о крупнейшем в истории пакете военной помощи для Тайваня, что стало очередным шагом в усилении обороноспособности острова перед угрозами со стороны Китая. Его сумма составляет более 11 миллиардов долларов. Решение принято администрацией президента США Дональда Трампа на фоне роста военного и дипломатического давления Пекина на Тайбэй.

