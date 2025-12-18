Крупнейший в истории пакет: США одобрили продажу оружия Тайваню на сумму 11 млрд долларов

Соединенные Штаты объявили о крупнейшем в истории пакете военной помощи для Тайваня на сумму более 11 миллиардов долларов, что стало очередным шагом в усилении обороноспособности острова перед угрозами со стороны Китая. Решение принято администрацией президента США Дональда Трампа на фоне роста военного и дипломатического давления Пекина на Тайбэй.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления правительств США и Тайваня. Материал подготовлен корреспондентами Беном Бланшаром и Майклом Мартиной.

Администрация США объявила о продаже Тайваню вооружений на сумму 11,1 млрд долларов, что стало вторым таким решением за время нынешнего президентского срока Дональда Трампа и крупнейшим пакетом помощи за всю историю американо-тайваньских оборонных отношений.

В министерстве обороны Тайваня отметили, что предложенный пакет охватывает восемь позиций, среди которых реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские гаубицы, противотанковые ракеты Javelin, беспилотники Altius с барражирующими боеприпасами, а также запасные части и оборудование для уже имеющихся систем.

В Тайбэе подчеркнули, что США продолжают помогать острову поддерживать достаточный уровень самообороны и быстро наращивать потенциал сдерживания, делая ставку на асимметричную войну с использованием мобильных и высокоточных средств поражения. Пентагон, со своей стороны, заявил, что продажа вооружений отвечает национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США и способствует модернизации вооруженных сил Тайваня.

Президент Тайваня Лай Чин-де ранее объявил о дополнительных расходах на оборону в размере 40 млрд долларов в период с 2026 по 2033 годы, подчеркнув, что вопросы национальной безопасности не могут быть предметом компромиссов. Тайваньские власти рассматривают новый пакет вооружений как важный элемент долгосрочной стратегии сдерживания.

В Пекине резко отреагировали на решение Вашингтона. Министерство иностранных дел Китая заявило, что продажа американского оружия Тайваню "серьезно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе", и обвинило США в поддержке тайваньской независимости. Китай в очередной раз подчеркнул, что считает Тайвань своей территорией, тогда как Тайбэй эти претензии отвергает.

Продажа вооружений еще должна быть одобрена Конгрессом США, где Тайвань пользуется устойчивой межпартийной поддержкой. США официально признают Китай, однако обязаны законом предоставлять Тайваню средства для самозащиты, что регулярно становится источником напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Ранее OBOZ.UA сообщал, администрация президента США Дональда Трампа представила стратегию, которая предусматривает предотвращение конфликта с Китаем из-за Тайваня и Южно-Китайского моря. Вашингтон планирует достичь этой цели путем наращивания своей военной мощи, а также укрепления своих союзников. Стратегический документ был представлен вскоре после того, как Китай развернул корабли в водах Восточной Азии, что стало крупнейшей на сегодняшний день морской демонстрацией силы. Об этом сообщает Reuters.

В новой стратегии национальной безопасности говорится, что сдерживание конфликта из-за Тайваня, в идеале за счет сохранения военного превосходства, является приоритетной задачей. Формулировки документа, касающиеся Тайваня, более строгие, чем в стратегии национальной безопасности, разработанной во время первого срока Трампа. В документе 2017 года Тайвань упоминается трижды в одном предложении, что соответствует устоявшейся дипломатической терминологии.

Однако в обновленной стратегии Тайвань упоминается восемь раз в трех абзацах и делается вывод о том, что "Тайваню по праву уделяется много внимания" из-за его стратегического расположения в богатых торговлей водах и доминирования в производстве полупроводников.

